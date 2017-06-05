UFO Gizeminin Sır Gibi Saklandığı 70 Yıllık Röportaj!

1947 Yılında dünyaya çarptığı iddia edilen UFO'ya ilişkin şerif yardımcısının yaptığı röportaj, tam 70 yıldır saklanıyordu. Röportaj sonunda basına sızdı.

1947 yılında Amerika’ya düştüğü iddia edilen UFO ile ilgili tam 70 yıl sonra yeni bilgiler geldi.

O dönemlerde UFO’yu gördüğünü iddia eden bir şerif yardımcısı, verdiği röportajında tüm detayları tek tek açıklamış. Bu zamana kadar gizli bir şekilde saklanan röportaj, hükümetler tarafından reddedilen “uzaylı” iddialarını doğrular nitelikte.

Şerif Charles Fogus, New Mexico çarpışma bölgesinde uçan bir tabut gördüğünü söylemiş ve devamında “televizyonda gördüğümüz gibi görünüyor” diyerek uzaylıları gördüğünü belirtmiş.

Uzun yıllardan beri en çok merak edilen konulardan birisi olan “uzaylılar dünyamıza geldiler mi?” sorusu giderek artmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bir kitapta, UFO’nun yaklaşık 100 fit(30 metre) uzunluğunda yuvarlak bir gemi olduğu ve askerlerin enkazdan çıkan ölü uzaylıları çıkardıkları belirtiliyor. Şerif Jess Slaughter ile birlikte 300-400 askerin bölgeye geldiği bildirilmişti. Günümüzde bile gördüğümüz ve pek çok filme sahne olan uzaylı görüntüsünün, askerler tarafından enkazdan çıkarılan uzaylılar olduğu düşünülüyor. Uzaylılar dünyamıza geldi mi, geldiyse ne için geldi gibi soruları sormaya devam etsek dahi, hükümetlerin bizlerden sakladığı çok şey olduğunu söylemek mümkün.