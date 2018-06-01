Uganda'da Sosyal Medya Kullanıcıları Artık Vergi Ödeyecek

Uganda Parlamentosu'ndan oy çokluğu ile geçen ve yasalaşan bu yeni uygulamaya göre ülkede Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını kullanan vatandaşlar günlük 200 Uganda Şilini (5 cent) vergi ödeyecek.

Uganda'da parlamento, özellikle genç milletvekillerinin sert muhalefet ve protestolarına karşın, sosyal medya kullanıcılarının vergi ödemesini içeren bir yasayı onayladı. Bu yeni yasaya göre, ülkede Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını kullanan vatandaşlar, günlük 200 Uganda Şilini vergi ödeyecek.

Söz konusu yasaya itiraz eden milletvekilleri; yeni uygulamanın çifte vergilendirme anlamına geldiğini, bu akıl dışı yasadan en çok da günlük 1 dolar dahi kazanamayan yoksul halk kesimlerinin etkileneceğini belirtti.

Tartışmalı yasanın 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirilirken, verginin cep telefonu kullanıcılarından nasıl tahsil edileceği ise henüz belli değil.

Konuyu ilk gündeme getiren kişi, 1986'dan bu yana ülkeyi yönetmekte olan Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni. Museveni, geçtiğimiz yıl Mart ayında yaptığı bir açıklamada; sosyal medyanın dedikoduyu teşvik ettiğini iddia ederek, bunun engellenmesi adına sosyal medya kullanımını vergiye tabi hale getireceklerini söylemişti.

Museveni, eğitim ve bilgi edinme alanında faydalı bulunan normal internet kullanımından ise vergi talep edilmemesi gerektiğini savunmuştu.

Kararın, başta ifade özgürlüğü olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlayacağını vurgulayan eleştirmenler, Uganda'da 2016 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında sosyal medya platformlarına erişimin engellendiğini anımsattı.

Sosyal medyaya getirilen bu yeni vergilendirme kararından, ülkedeki 20 milyondan fazla cep telefonu kullanıcısının etkilenmesi bekleniyor.