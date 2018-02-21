İnsan vücudu için yapılan protez veya yapay organlar bu keşifle adeta bir yukarı seviyeye taşınıyor.

Yapılan yeni bir araştırma ve çalışma süreci, 'yapay cilt' üretiminde elektronik kullanımını bir üst seviyeye taşıyarak, derinin küçücük bir uğur böceğinin adımlarını hissedecek kadar üst seviyeye taşındı. Stanford Üniversitesi bünyesinde kimya mühendisi olarak çalışmalarını sürdüren Zhenan Bao'nun yıllar süren çalışmaları hissetme seviyesi üst düzeyde olan ve üretilebilir olan, sentetik ve yapay derilerde son aşamalara gelindi.

Geçtiğimiz günlerde gelen giyilebilir akıllı ekran ve deri benzeri bir teknoloji üzerinde çalışıldığı haberinden sonra, protez kol ve benzeri araçlarla yaşamını kolaylaştırmaya çalışan insanlar için üretilen yapay deriler hakkında da devrimsel yeniliklerin yolda olduğunu görüyoruz. Daha önce de konuyla ilgili gerilebilir sentetik deriler geliştirilmiş olsa da, Zhenan Bao'ya göre bunu elektronik devrelerle birleştirip güvenilir bir hale getirebilen hiçbir araştırma yapılamamıştı.

Yapılan çalışmanın ne kadar devrimsel bir şey olduğunu şöyle özetleyelim: Bu çalışma nihai halini aldığında, herhangi bir kaza veya rahatsızlık sonucu uzuvlarını kullanamayan insanlar, hem mevcut protez teknolojisi ile bedensel işlevlerini yerine getirebilecek, hem de oldukça hassas bir biçimde dokunma hissiyatlarını da geri kazanacaklar. Bakalım önümüzdeki günlerde bu teknoloji ile ilgili ne gibi haber alacağız ve bu konuda zorluk yaşayan kimseler tarafından yakın zamanda kullanılabilecek mi?