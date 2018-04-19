UIefone, 13000mAh bataryası sayesinde tek şarjla bir hafta kullanım sunan UIefone Power 5 modelini tanıttı.

Akıllı telefonlar günden güne inceliyor, çerçevesiz hale geliyor ve eskisinden çok daha yüksek performans gösteriyor. Fakat tüm bunlar gerçekleşirken üreticiler şarj ömründen feragat etmek zorunda kalıyorlar ki şarjı bitmiş bir telefonun ne kadar şık tasarıma sahip olduğu çok daha önemli değildir herhalde.

UIefone, uzun şarj ömrüyle tüketicilerin fazlasıyla ilgi gösterdiği Power-serisi’nin yeni üyesi UIefone Power 5’i nihayet tanıttı. UIefone Power 5, 13000mAh bataryası ile 7 gün şarj ömrü sunuyor. Bu da standart bir telefonun yılda 400-450 kez şarj edildiği bir dönemde telefonunuzu yılda sadece 50-60 kez şarj edeceğiniz anlamına geliyor.

UIefone Power 5 Özellikler

İşlemci: Sekiz çekirdekli MTK6763

RAM: 6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6inç Full HD+

Arka Kamera: 21MP+5MP

Ön Kamera: 13MP+5MP

Batarya: 13000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

24 Nisan'da satışa çıkacak çıkacak olan UIefone Power 5'in yalnızca siyah renk seçeneği bulunuyor ve cihazın resmi fiyatı henüz açıklanmamış durumda.