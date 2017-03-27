Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik hat safhada. Ukrayna'da sabotaj iddiasıyla yerle bir olan mühimmat deposunun görüntüleri paylaşıldı.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'dan bir mühimmat üssünün sabote edildiği ve yangının, yakında yaşayan 20.000'den fazla insanın tahliye edilmesine yol açtığına yönelik haberler geliyordu.

Yangın, Ukrayna hükümet güçleri ile Rusya destekli ayrılıkçılar arasında 3 yıldan beri süren ve 9.700 kişinin ölümüne sebep olan savaşın en son elde edilen gelişmelerinden birisi. Savaşın ön cephesinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kharkiv yakınlarındaki Balakliya'da bulunan Ukrayna’ya ait füze üssü patlatılmıştı.

Şimdiki siyasi durum nedeniyle başsavcı Anatoliy Matios, bu patlamanın tesadüf olmadığını ve sabotaj iddialarını ortaya atan yetkililerin başında geliyor.

Ateşin 10 km içerisindeki tüm sakinler, nüfusu güvende tutmaya çalışmak için boşaltıldı. Şu an için bildirilen bir sivil kayıp söz konusu değil, ancak böylesine bir patlama ile kayıpların yaşanması mümkün.

350 hektardan fazla alan üzerine kurulu, füzeler dahil olmak üzere 138 bin ton mühimmat depolayan bölge, ayrılıkçılarla savaşta Ukrayna güçleri için önemli bir tedarik niteliği taşıyordu.

Patlama anında etrafa havai fişek gibi fırlayan füzelerin görüntüleri hemen aşağıda: