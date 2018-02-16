Ukraynalı bir hacker grubu, Google reklamlarından faydalanarak 50 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı.

Coinhoarder olarak adlandırılan Ukraynalı hacker grubu, dijital para cüzdanlarının en popüler sağlayıcılarından olan, Blockchain.info kullanıcılarından 50 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Büyük soygunu gerçekleştiren hacker grubu, Tolos Siber Güvenlik Ekibi’ndeki araştırmacılar tarafından çok geçmeden yakalandı.

Oluşturulan raporda, hırsızların Google üzerinde arama motoru reklamlarını hedef aldığı söylendi. Grup, kripto para ile ilgili popüler anahtar arama kelimelerinde Google reklamlarını hedef aldı. Ardından harekete geçen hacker grubu “kripto cüzdanların içeriğini kopyalayarak” çok basit bir tekniği işler hale getirdi. Geçen aylarda da yaşanan benzer dolandırıcılık olayı ile bu dolandırıcılık olayı arasındaki benzerlik, her iki olayda da bilgisayar korsanlarının Google Adwords’ ü hedef almasıydı.

Kısacası grup, eğer "Blockchain” veya “Bitcoin wallet” gibi terimleri aradıysanız, Blockchain.info cüzdanları için meşru alan kılığında bulunan, kötü niyetli web sitelerinin bağlantılarını görmenizi sağladı. Bu soruşturma, Cisco ve Ukrayna’nın siber polisi arasındaki altı aylık soruşturmanın bir parçasıydı.

Facebook, bu sene başında tüm kripto para reklamlarını yasaklamıştı. Şimdi ise Google, kötüye kullanılan reklamları engellemek için çalıştığını açıkladı.