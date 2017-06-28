Ulaşım Kartını Elinin İçine Ameliyatla Yerleştirtti!

Avustralyalı bir adam, bölgenin ulaşım kartını elinin içine yerleştirterek kart taşıma yükünden kurtuldu.

Her gün çoğumuzun yanında taşıdığı ulaşım kartları her şehirde farklı isimlere sahip olsada, temel amacı aynı; daha önceden içine yüklenmiş olan bakiyeyle otobüs ve metro gibi toplu taşıma sistemlerine girişte kolaylık sağlamak.

Avustralyalı radikal bir insan olan Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow, dalga geçmiyoruz, bahsettiğimiz kişinin ismi tam olarak bu, Avustralya'nın ulaşım kartı olan Opal'ın çip kısmını özel bir şekilde kestirtip elinin içine implantını gerçekleştirtti. Bunu yapması için de profesyonel bir piercer ile anlaştığını söyledi.

Yapılan röportajda; "Eğer birisi cüzdanımı çalarsa, eve geri dönebilirim." diyen Meow-Ludo, kimsede olmayan bir özelliğe, yani bir süper güce sahip olduğunu da söyledi.

Beklediğimiz gibi bir süper güç olmasa da, sanıyoruz ki hiç yoktan iyidir.

Bunun yanında yine röportajında Meow-Ludo, görevlilerin şaşkın bakışlarını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Kart okuyucuların bazen ilk seferde okumadığını, ancak bunun gerçek ve tam boyutlu kartlarda da arada sırada olduğunu söyledi.