Uzunca süredir geliştirme süreci devam eden ve kapalı test sürecinde olan PTT Messenger, yapılan testlerden alnının akıyla çıkmayı başardı.

Ahmet Arslan, PTT ve Türk Telekom Vakfı 24. Olağan Genel Kurulunun açılışı vesilesiyle PTT Messenger hakkında açıklamalar yaptı. %100 yerli ve milli üretim olan yazılımın testlerden başarıyla çıktığını ve alanında dünya devi yazılımlardan biri olacağını belirtti.

PTT Messenger hakkında gelen kötü yorumlara ve yaklaşımlara da değinen Arslan şunları söyledi: "Birileri, 'PTT'nin ne işi var da PTT Messenger'a girdi, PTT'nin ne işi var yazılım yapıyor, PTT'nin ne işi var 'Ben dünya devleriyle yarışacağım.' diyor. Bizim hedeflerimiz var, biz büyüyen, gelişen ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir PTT'den bahsediyoruz. Bundan bahsediyorsak da bunun gereğini yapacağız."

Geçtiğimiz ay içerisinde Başbakan Binali Yıldırım da PTT Messenger uygulaması aracılığı ile Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlanarak görüşme gerçekleştirmişti.

Testleri başarıyla sonuçlanan PTT Messenger'ın ne zaman tam sürüm olarak yayınlanacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.