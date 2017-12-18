Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin soruları üzerine Vikipedi ve sendika.org hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Sendika.org’un erişim engeli hakkında konuşan Bakan Arslan, 'sendika.org’u çocuklara cinsel taciz, müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynatılması dahil tüm bunlara imkan sağladığı için yasaklamışız. Atatürk aleyhine suçlar işlendiği için yasaklamışız. Yasaklamaya da devam edeceğiz.’ dedi.

Ayrıca ‘özgür ansiklopedi’ olarak tanımlanan Vikipedi’nin erişime kapatılması ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ahmet Arslan, ‘Biz bu kadar terörle mücadele terör örgütleri ile hakaret eden ülke durumuna sokan, Atatürk’e hakaret eden Vikipedi’nin yayını durdurulur. Kusuru kendisinde arasınlar.’ dedi.

Genel kurul görüşmeleri sırasında CHP’li İbrahim Özdiş ‘Sayın Bakan hükümet gibi kandırılmış oluyor. Sendika.org yolsuzluklarla, çocuk istismarı yapan vakıflarla mücadele yayın ilkesi olan bir sitedir. Bundan rahatsız oluyorsanız, bunu söyleyin.’ dedi ve Bakan Arslan’ın özür dilemesini istedi.

Bu sözler üzerine Bakan Arslan sözü alarak, ‘Kullandığım ifade yanlış anlama gelebiliyor. Engelleme milli güvenlik ve kamu düzeni ile ilgilidir. Farklı anlaşılıyorsa özür dileyim. Bunun dışında 62 tane daha kapatma var. Benim söylediğim maddeler kapsamında’ dedi.