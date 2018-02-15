Hürriyet’in Doğu Ekspresi’nde ‘yakaladığı’ Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bilgilerinin kesinlikle izlenmeyeceğini ve depolanmayacağını ileri sürdüğü yerli WhatsApp’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turistlerin, son dönemde memleketi olan Kars’a ilgisini ölçmek ve artık bilet bulmakta dahi zorlanılan Doğu Ekspresi’nin yolcularıyla sohbet edip isteklerini yerinde dinlemek isteyen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 24 saatlik Ankara-Kars yolculuğunun bir bölümüne katıldı.

Çoğunluğu genç olan yolcularla sohbet edip sorulan soruları yanıtlayan Arslan, son günlerde sıklıkla konuşulan yerli WhatsApp ve e-posta ile ilgili görüşlerini dile getirdi:

“Yerli whatsApp’ın güvenliği konusunda çok iddialıyız. Biz bu sistemi öyle bir kriptolojiyle hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı irtibatlıyoruz. Bu irtibatlandırmadaki bilgiler, hiçbir şekilde depolanamaz. Hiçbir şekilde sisteme müdahale etme şansı yok. Vatandaşı buna inandıracağız. Önce kurumlar kullanacak. Kurumların yaptığı işlemler ve yazışmalar için. Sonra özel şirketlerin talepleri doğrultusunda hizmet vereceğiz. 6 ay sonra da bireysel hizmet başlayacak.”

Sistemin yapısı gereği dinlenmesi, kayıt edilmesi ya da depolanmasının mümkün olmadığını söyleyen Arslan, “Yazılımımızı test edenler de bunu görüyor. Tam tersine bazı kuruluşlar diyor ki; ‘Ben bunu aynı zamanda bir yerde kaydedeyim-depolayayım’ Biz de onlara ‘bu yazılımla bunu yapamazsınız. Ama isterseniz size başka bir yazılım yaparız’ diyoruz. Yazılımı yapan da haberleşmeye ulaşamaz, sistem buna engel. Kriptoloji ve yazılım buna engel. Yazıyorum, kuruyorum, çıkıyorum. Sistem sizin cihazınızda oluyor. Çünkü biz sadece uçları irtibatlandırıyoruz. Arada hiçbir şekilde hiçbir kimsenin, dinleme, kaydetme, kesme durumu yok” şeklinde konuştu.

Facebook dahil hiçbir kişi ya da kurumun ‘yazışmalar hizmet verici tarafından depolanmıyor’ diyemediğini belirten Arslan, “Ama biz, burada teknik olarak, dinlenemez, kaydedilemez, aradaki sunucu buna erişemez diyoruz. Hackerler da dahil birçok kişiye güvenlik, sızma testleri yaptırdık. Özellikle de biz bu projeyi açıkladığımız andan itibaren, dünyanın her yerinden olağanüstü saldırılar oldu, kırmak için. Şu ana kadar hiçbir şekilde kırılmış değil ve arkadaşlarımız çok iddialı bu konuda.” dedi.