Ulaştırma Bakanı: Yakında Yerli E-posta Sistemi Kullanacağız

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, siber saldırılara karşı daha keskin çözümler alabilmek adına yerli bir e-posta sistemi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Son dönemde siber saldırılara sıklıkla maruz kalan ülkemiz, bu duruma karşı savunma stratejisi olarak yerli bir e-posta servisi üzerinde çalışmaya başladı. Gelen haberlere göre bu servis, en geç 2018’in sonuna kadar tamamlanacak.

Servisin etüt çalışmalarına bu yıl başlandığını belirten Savunma Bakanı Ahmet Aslan, "Yerli ve milli e-posta sisteminin çalışmasını 2018 sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasını sağlayacağız" dedi. Sistemin tamamlanmasının ardından sivil vatandaşlar da yerli e-postayı kullanabilecekler.

Gizliliğe aşırı önem verdiklerini, bu sebeple verilerin Türkiye’de saklanacağını söyleyen Aslan, "E-postanızı attığınızda ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri dolaşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısıyla Türkiye dışında birilerinin bu e postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var." şeklinde konuştu.