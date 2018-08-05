Otobüslerdeki Yolcular E-Devlet Üzerinde Kaydedilecek

Ulaştırma Bakanlığı, aldığı yeni kararla uçaklarda olduğu gibi otobüslerde de yolcu ve bagajları E-Devlet üzerinde kayıt altına alacak.

Son dönemde E-Devlet üzerindeki hizmetlere sürekli yenilerinin eklendiğini görmeye başladık. Bu yeniliklerden birisi de yolcu taşımacılığı için geldi. Normalde uçak yolculuklarında, yolcular ve bagajları sisteme kaydedilerek E-Devlet üzerinden görülebiliyordu. Bu sistem, şimdi de şehirlerarası yolcu otobüsleri için geldi.

Yeni sisteme göre otobüsle şehirlerarası yolculuk edecek kişilerin adı, soyadı, TC. kimlik numarası gibi bilgiler alınarak E-Devlet üzerine kaydedilecek. Bu kayıt sırasında yolcu dışında kaç adet bavula sahip olduğu da belirlenecek.

Araç Takip Sistemi

Yeni sistemle birlikte otobüslere araç takip sistemi de eklenecek. Bu sistem sayesinde otobüslere biletsiz yolcu alınamayacak. Otobüs firmalarının E-Devlet üzerinde kayıt ettirilmeyen yolcu taşıdığı fark edilirse, bu firmalara yüklü miktarda para cezası verilecek. Kolluk kuvvetleri, insanlar dışında isterlerse bavul durumuna da bakabilecek. Otobüslerin, yeni sistemle birlikte kayıt dışı eşya taşıması da yasaklandı.

Yeni sistemin, karayolu taşımacılığını daha güvenli hale getirmesi bekleniyor. Özellikle otobüslerin izinsiz yolcu alamayacak olmaları, otobüsle yolculuk eden pek çok kişinin daha güvenli hareket etmesini sağlayacak.