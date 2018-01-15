Güçlü yapısı ile darbelere karşı dayanıklı olan ve 4700mAh bataryası ile şarj bitme korkusu yaşatmayan Armor 2S, Ulefone tarafından tanıtıldı.

Ulefone, geçtiğimiz yıl tanıtılan Armor 2 modelinin uygun fiyatlı versiyonu olan Armor 2S’i tüketicilerin beğenisine sundu. Armor 2S, tıpkı Armor 2’de olduğu gibi 5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı olan dayanıklılığını tescil eden cihaz, 4700mAh hızlı şarj destekli bataryası ile bir-bir buçuk günlük bir kullanım süresi vaat ediyor.

Cam elyaf alaşımlı polikarbonat ve metal gövdeye sahip cihaz, görsellerden de anlayabileceğiniz gibi son derece sağlam bir yapıya sahip. Eğer zarif ve şık bir akıllı telefon arıyorsanız, Armor 2S kesinlikle doğru bir tercih değil. Cihaz adından da anlaşılacağı gibi kompakt ve güçlü bir tasarım vaat ediyor.

Ulefone Armor 2S Özellikler

İşlemci: MediaTek MT6737T

RAM: 2GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 5 İnç Full HD

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 4700mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Koyu Gri, Yeşil, Altın ve Kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan Ulefone Armor 2S, 750 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Elbette bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.