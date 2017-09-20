Gittikçe kızışan ekran çerçevelerini kaldırma yarışına, alternatif üreticiler arasından yeni bir katılımcı var. Ulefone %90.2’lik ekran gövde oranıyla, bu güne kadar duyurulmuş en az çerçeve sahip cihazın yeni görsellerini yayınladı.

Çerçevesiz erkan yarışı, geçtiğimiz yıl Mi Mix modelini piyasaya süren ve neredeyse ilk defa özgün bir tasarımla başarı elde eden Xiaomi tarafından başlatıldı. Bu öncülük firmaya, alternatif üreticiler arasından sıyrılma fırsatı tanıdı ve akıllı telefon sektörünün sıradaki akımını oluşturdu.

Sonra sırasıyla Samsung, LG ve Apple gibi şirketlerin çeşitli modellerle yarışa dahil oluşunu izledik. Fakat Xiaomi, Mi Mix 2 modeli ile çerçeveleri biraz daha kaldırdı. Elbette bu yarışın sonu tamamen ekran olan telefonlarla sonlanacak ancak çeşitli sensöreleri ekran altına gömmek mümkün olmadığı için şu an yavaş ilerliyoruz.

Ulefone neredeyse bütün tasarımları, ana akım üreticilerden çakma olan markalar arasında yer alıyor. Firma ilk defa özgün bir tasarım olarak nitelendirdiği ve %90.2’lik ekran-gövde oranını tutturduğu MIX modeline dair yeni görseller paylaştı.

Açıkçası tasarım açısından cihazın oldukça hoş gözüktüğünü söyleyebiliriz:

Ancak bu görsel konsepti HTC’nin U11 modeli için tasarladığı görsellere benziyor.

İnceliği konusunda söyleyecek bir söz yok:

Ulefone, cihazın ön kamerasını %50 oranında ufaltmak için özel yapım bir balık gözü lens kullandığını söylüyor. Bu sayede ekranın sağ alt köşesinde bulunan kamera, %90.2’lik orana engel olmamış:

Ekran panelinin, çerçeve ölçülerini açığa çıkartan iç görünümü:

Ulefone MIX'un oldukça ince bir ekran camıyla geleceğini söylüyor. Ayrıca renk konusunda tatmin edici bir performans sergilemesinin yanı sıra, dokunmatik hızı konusuna devrim yaratacağı söyleniyor.

Ekim ayında ön siparişi alınmaya başlanacak cihazın özellikleri elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.