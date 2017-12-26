Karşınızda 6080mAh Dev Bataryası ile Ulefone Power 3!

Ulefone, gerçekleştirdiği etkinlik ile hem ününü hem de akıllı telefon piyasasındaki gücünü arttıracak yeni Ulefone Power 3'ü tanıttı.

Ünü giderek artmaya başlayan Çinli akıllı telefon şirketi Ulefone, hem güçlü, hem şık hem de yüksek şarj ömrü sunan yeni akıllı telefonu Ulefone Power 3’ü tanıttı. 6 inç Full HD+ ekranı bulunan cihazın ekran gövde oranı %90.8’e kadar çıkartılmış durumda.

Daha da önemlisi Ulefone Power 3, tamı tamına 6080mAh dev bir bataryaya sahip. 6.3 inç ekranı bulunan Galaxy Note 8’in 3300mAh bataryaya sahip olduğunu düşünürsek Ulefone Power 3’ün daha küçük bir ekran ve daha düşük bir çözünürlükle iki güne kadar kullanım süresi sunmasını bekleyebiliriz.

Ulefone Power 3 Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P23

RAM: 6GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP f/2.0 diyaframlı birincil 5MP ikincil

Ön Kamera: 13MP f/2.2 diyaframlı birincil 5MP ikincil

Batarya: 6080mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Ulefone Power 3, 879 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Ön siparişler kapatıldığında cihazın fiyatı 1299 TL olarak güncellenecektir. Ayrıca bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını da belirtelim.