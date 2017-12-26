Karşınızda 6080mAh Dev Bataryası ile Ulefone Power 3!

Ünü giderek artmaya başlayan Çinli akıllı telefon şirketi Ulefone, hem güçlü, hem şık hem de yüksek şarj ömrü sunan yeni akıllı telefonu Ulefone Power 3’ü tanıttı. 6 inç Full HD+ ekranı bulunan cihazın ekran gövde oranı %90.8’e kadar çıkartılmış durumda.
Daha da önemlisi Ulefone Power 3, tamı tamına 6080mAh dev bir bataryaya sahip. 6.3 inç ekranı bulunan Galaxy Note 8’in 3300mAh bataryaya sahip olduğunu düşünürsek Ulefone Power 3’ün daha küçük bir ekran ve daha düşük bir çözünürlükle iki güne kadar kullanım süresi sunmasını bekleyebiliriz.
Ulefone Power 3 Özellikler
İşlemci: MediaTek Helio P23
RAM: 6GB
Depolama: 64GB+MicroSD
Ekran: 6 inç Full HD+
Arka Kamera: 16MP f/2.0 diyaframlı birincil 5MP ikincil
Ön Kamera: 13MP f/2.2 diyaframlı birincil 5MP ikincil
Batarya: 6080mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Ulefone Power 3, 879 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Ön siparişler kapatıldığında cihazın fiyatı 1299 TL olarak güncellenecektir. Ayrıca bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını da belirtelim.