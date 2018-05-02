Yapay zekalar ve robot işçiler hayatımıza günden güne daha fazla nüfus ederken, bir çalışma dünya çapındaki robot işçi oranının genel işçi oranına göre durumunu gözler önüne seriyor.

Dünya, belki de önümüzdeki kısa süreçte daha önce hiç olmadığı kadar makinelere bel bağlayan bir düzene geçmeye hazırlanıyor. İnsan işçilerin yaptığı işi hem daha hızlı hem de daha az maliyetle yapabilen robotlar geliştirildikçe, birçok iş kolunda robotların kullanımı gittikçe artıyor.

Bu bağlamda Uluslararası Robotik Federasyonu'nun yayınladığı istatistikler oldukça enteresan gerçekleri göz önüne seriyor.

Yukardaki grafik 2017 yılında yayınlanan ve 2016 yılında dünyada çalıştırılan robotik işçi rakamlarını gösteriyor. Her 10.000 işçi arasında 631 işçiyle birinciliği Güney Kore çekiyor. Güney Kore'yi takip eden ülkelerde 488 işçiyle Singapur ve gelişmiş sanayileşmesiyle Almanya takip etmekte.

Yukardaki grafik ise 10.000 işçi başına 74 robot işçi ortalamasının altında kalan ülkelerin bir listesi. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde listenin üst sıralarına tırmanması beklenen Çin henüz bu alanda söz sahibi ülkelerden değil. Pek tabii ki burada çalıştırdıkları insan işçileri zaten ağır koşullarda ve düşük maaşlarla çalıştırmalarının da etkisi var. Maalesef Türkiye dünya çapında bu konuda en az atılım gerçekleştiren ülkelerden biri olarak görünüyor. Türkiye'de her 10.000 işçi başına 23 robot işçi düşüyor.

Önümüzdeki dönemde ülke bazında ve dünya çapında bu oranların artacağını söylemek malumun ilanı gibi. Tabi ki bu artışın ne kadar hızlı ve ne oranda gerçekleşeceğini biraz da robotların iş dünyasına ne kadar çabuk adapte olacağı gösterecek.