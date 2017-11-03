Türkiye'de En Fazla Hangi Ürünün Fiyatı Merak Ediliyor?

Fixr.com, Google Tamamlama Formu'na göre ülkelerin fiyatları en çok merak edilen ürününü gösteren bir harita hazırladı. Haritaya göre Dünya'nın Türkiye'de fiyatını en çok merak ettiği ürün bira.

Bazı ülkeler, global anlamda bazı ürünler ile adeta özdeşleşmiştir. Örneğin bira için Almanya, halı için Türkiye, teknoloji için Japonya’da arama yapılır. Fakat gerçekten öyle mi? Örneğin Almanya’da yaşamayan biri gerçekten en çok Almanya’da biranın nasıl ya da ne kadar olduğunu mu merak ediyor?

Bir fiyat tahmin sitesi olan Fixr.com, Google’ın otomatik tamamlama formuna ‘X ülkesi için maliyeti ne kadardır?’ yazarak her ülkenin en çok merak edilen ürünlerini çıkararak bir dünya haritası oluşturdu.

Bu sonuçlara göre insanlar, Almanya’da biranın değil BMW’nin fiyatını merak ediyorlar, Japonya’da ise teknolojik ürünlerin değil karpuzun. Belki biraz garip olabilir ancak ‘yabancılar’ Türkiye’de en çok biranın fiyatını merak ediyorlar. Tabi bunlar sadece Google Otomatik Tamamlama Formu’nın sonuçları. Bilimsel bir kanıt teşkil etmiyorlar.

İşte Google Otomatik Tamamlama Formu’nun ülkelere göre dünyada en fazla merak edilen ürünlerin haritası:

NOT: Kelimeleri bilerek Türkçeleştirmedik, bilmedikleriniz varsa araştırırsınız artık. :)

Dünya:

Avrupa:

Asya:

Afrika:

Güney Amerika:

Kuzey Amerika:

Avusturalya:

Antartika: