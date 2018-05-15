Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü verileri, hangi ülkede ortalama kaç yıl yaşandığını ortaya çıkardı. Verilere göre hem dünyada hem de Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor.

Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) verilerine göre 198 ülke içinde 83,94 yıl ortalama yaşam ömrüne sahip olan Japonya, ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülke. Orta Afrika Cumhuriyeti ise 50,16 yıllık ortalama yaşam süresi ile listenin son sırasında yer alıyor. Türkiye’de ortalama yaşam süresi 79,16 yıl olarak belirlendi ki bu, ülkemizi dünya sıralamasında 40. sıraya yerleştiriyor.

Doğduğu ülkeden bağımsız olarak 2016 yılında doğan biri için ortalama yaşam süresi 72,48 yıl. Bu süre kadınlarda 75,33 yıla kadar çıkabiliyorken, erkeklerde ise 69,79 yıla kadar düşüyor. Türkiye’ye baktığımızda ise kadınlar 82,3 yıl ortalama ömre sahipken, erkeklerin ortalama 75,8 yıl yaşadığı görülüyor. Ortalama yaşam süresi en yüksek olan 10 ülkeyi aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz.

Yine Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü verilerine göre hayatını en uzun süre sağlıklı geçiren kişiler 73,62 ile Singapur, 73,16 ile de Japonya’da yaşıyor. Ortalama yaşam süresinin 79,16 yıl olduğu Türkiye’de ise 67,60 yıla kadar düşüyor, bu da ülkemizi dünya sıralamasında 55. sıraya yerleştiriyor. En uzun süre sağlık sorunla uğraşan ülkeler sıralamasında ise Türkiye, Lübnan ve Katar’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında Türkiye'de toplam sağlık harcamaları 119 milyar 756 milyon TL tutarken, bu sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı %4,6 oldu. Bu yüzde ile Türkiye, sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı ortalama %9 olan dünyada oldukça gerilerde yer alıyor. Türkiye’de her 1000 kişiye 1.8 doktor düşerken, OECD ortalaması 3.4 seviyesinde.

En önemli 10 erken ölüm nedeni, Türkiye ile aynı sosyo-demografik endekse sahip ülkeler ile kıyaslandığında ise daha vahim bir tablo karşımıza çıkıyor. Her 100 bin kişideki en önemli 10 erken ölüm nedenine sahip birey sayısını gösteren aşağıdaki tabloda ‘mor’ olan nedenler ortalamanın çok üzerinde, turkuaz olan nedenler ortalamaya yakın, mavi olan nedenler ise ortalamanın çok altında olanları gösteriyor.

En fazla ölüme ve sakatlığa yol açan risk faktörleri göz önüne alındığında ise yüksek vücut kitle endeksi (fazla kilo) 2016 yılı itibari ile Türkiye'de ilk sırayı alıyor. 2005 yılında ise ölüme ve sakatlığa yol açan risk faktörleri listesinde tütün ürünleri ilk sırayı alıyordu. Görünüşe göre aradan geçen zamanda tütün ürünleri ile arası açılan Türkiye, kendini yemeğe vermiş durumda.