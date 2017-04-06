Ülkeleri Adına Yarışacak Dev Robotların Savaşı Başlıyor!

Çelik Yumruklar filminde olduğu gibi bir sektöre döner mi bilinmez ancak robotların savaşı Amerika - Japonya arasında başlıyor. Dev mücadele Ağustos ayında.

Robot savaşlarına hazır mısınız? Transformers ile robot savaşlarının zaten uzmanı olmuştuk. Eskiden küçük robotlarımızla çılgınca savaşlar yapardık, ancak zaman değişti. Artık gerçek robot savaşlarını izleme zamanı gelmiş bulunuyor. Robotların dansına hazır olun, çünkü MegaBots Inc’nin ilk mücadelesi başlıyor. Japon şirket Suidobashi Heavy Industries tarafından yaptırılan 4 metre boyutunda “KURATAS” robotu ile onunla savaşması için Megabots Inc’nin hazırlamış olduğu 4.8 metre boyutundaki Mk III’nin destansı mücadelesine tanıklık etmemize artık çok az bir zaman kaldı.

Youtube kanalından sık sık gelişmelerini aldığımız Mk III, ilk kez tam bir bütün halinde piyasaya çıkacak. Her videoda farklı parçalarını düzenleyen Megabots, sonunda tamamen monte edilmiş bir bütün robotu herkese gösterecek.

İki büyük robot, Ağustos ayında ülkeleri adına savaşacak. Hayranlar, önümüzdeki birkaç ay içerisinde robotlar ve mücadeleleri hakkında birkaç kez daha bilgi sahibi olacaklar. Sonunda ise tamamlanmış Mk III’ü görme şansına sahip olacaklar. Büyük mücadele, MegaBots ve Suidobashi’nin Facebook ve Youtube kanallarında yayınlanacak.