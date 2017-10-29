Bu yazımızda geliştirici ve tasarımcılar için bir Youtube kanalı olan Doğukan Güven Nomak'ın kanalını tanıttık.

Ülkemizde, yazılımcı ve tasarımcı olmak zor zanaat. Özellikle de sektörel olarak nereye geleceğini bilmek, hangi yazılım dilini öğreneceğinizi bilmek ve hatta bunları nereden araştıracağınızı bilmek. Buna bir nebze olsun yardımcı olmak amacıyla daha önce size faydalı olabilecek yazılım eğitimi setlerini bile tanıtmıştık. Peki ya tecrübe? O konuda da gerçekten sevdiğimiz ve takip etmekten keyif aldığımız Doğukan Güven Nomak'ın Youtube kanalı var.

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Kısa bir tanıtım geçmek gerekirse, Doğukan Güven Nomak, İstanbul’da Arayüz Geliştiricisi olarak çalışıyor. Flexible Grid System, Pixel Perfect CSS ve SVG Türkiye Haritası adında Open Source olarak geliştirdiği projeleri var. YouTube kanalı üzerinden, geliştirici ve tasarımcı arkadaşlarıyla birlikte çeşitli seriler altında video içerikler üretiyor. Yazılımcılığa olan motivasyonu ve bilinirliliği artırıyor.

Hem yazılımcı arkadaşlarıyla yaptığı eğlenceli "Yazılımcı Sohbetleri" olsun, hem yazılımcıların aileleriyle yaptığı seriler olsun, hem de "Sektör Linç İstiyor" isimli tartışma-aktüel tipi video serileri olsun, Nomak Youtube üzerinde gerçekten yazılımcılık ve tasarımcılık adına oldukça ciddi içerikler üretiyor. Ayrıca bu işi gelecek için isteyenlere de hem kendisi hem de yazılımcı arkadaşlarıyla çektiği "Yazılıma Nereden Başlamalıyım?" serisi gerçekten faydalı. Doğukan Güven Nomak'ın Youtube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.