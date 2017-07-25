Denizin yüzeyinde gördüğünüzde korkmanızı sağlayacak bu canlılar, korkunç görünümlerinin yanına bir de devasa boyutları eklendiğinde kendilerine denizlerin en korkutucu canlıları arasında yer buluyorlar.

İnsanlık olarak gözümüzü uzaya dikmiş durumdayız. Garip bir şekilde bu gezegenden bir an önce uzaklaşarak farklı ufuklara yol açmak isteyen insanoğlu, henüz kendi dünyasını bile tam olarak öğrenmiş değil. Denizin o engin derinliklerinde bilinmeyen sayısız canlının yaşadığı düşünülünce Dünya isimli gezegeni tam olarak keşfedemediğimizi görüyoruz. Yine de son yıllarda uzayın yanında okyanusun derinliklerine de ilgimiz artmaya başladı. Farklı gezegenlerde bulacağımız canlı yaşamının denizlerde olabildiği düşünüldüğünde bu ihtimal daha fazla artabiliyor.

Bugün sizlere bu engin deniz ve okyanusların garip canlılarından birini tanıtacağız: Görüntüleri ile son derece ilginç bir balık türü olan Güneş Balığı’nı.

Görüntüsü gereği yarım kalmış bir balığa benzeyen bu canlılar, köpekbalıklarına benzeyen yüzgeçleri sayesinde denizlerde korku salsa da, esasında insanlara zararı olmayan bir canlıdır.

Denizin yüzeyinde yaşayabildikleri gibi denizin 1000 metre derinliklerine de inebilen bu garip canlıları küçük olarak düşünebilirsiniz, ancak boyları 4 metreye ulaşırken 2 ton gibi devasa bir ağırlığa sahipler. İspermeçet balinasından sonra tüm canlı aleminin en kalın derisine sahip Güneş Balığı!nda 15 cm’lik kalın bir deri var. Üzerinde yaşayan 50’dan fazla parazit türünden dolayı geceleri ışıl ışıl parlayan bu balık, ülkemizde de birçok bölgede bulunuyor. Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde nadiren de olsa ortaya çıkabilen bu balıklar, arka yüzgeçlerini kullanamadıkları için çok ağır hareket ederler.

Güneş Balığı'nın bu kadar ön plana çıkmamasının ardında bazı sebepler var. En büyük sebebi ise etinin çok pis kokmasından dolayı yemek ticaretinde kullanılamıyor olması gösterilebilir. Her ne kadar ticarette kullanılamıyor olsa da denizlerin kirletilmesinden dolayı nesilleri her geçen gün tehlikeye giriyor.

Bu haber aracılığı ile soralım: Karşınıza 2 tonluk ağır yapısı ile Güneş Balığı çıksaydı bu balığa karşı tepkiniz ne olurdu?