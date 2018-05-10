Amerika Sahilleri Kızıl Gelgit Sayesinde Neon Maviye Boyandı

Amerika'da San Diego sahilleri şahane bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kızıl gelgit olarak bilinen bir doğa fenomeni sayesinde dalgalar geceleri kıyıya vururken ortaya neon mavi bir görüntü çıkıyor.

Dünyanın birçok farklı bölgesinde meydana gelebilen ve özellikle durgun sularda gözlemlenen kızıl gelgit olayı, son birkaç gündür San Diego sahillerinde büyüleyici görüntüler yaratıyor. Aslında bu doğa fenomeni, suyun renginin kızıl ya da kahverengi olmasını sağlıyor ve bunun sebebi fitoplankton türlerinin aniden artışı. Bu yosunumsu organizmalar birden arttığında, suyun rengi de aniden değişiyor.

Geçtiğimiz sene Marmara denizinde de yaşanan ve uzun süre gündemde kalan bu olay aslında deniz canlıları için uzun vadede tehlike oluşturuyor. Ancak yalnızca belirli dönemlerde gerçekleştiği ve çok uzun sürmediği için çok büyük bir tehlike olarak değerlendirilmiyor. San Diego'da ise yaşanan durum ise her zaman yaşanandan biraz daha farklı.

Normal şartlarda durgun sularda gözlemlenen ve bu yüzden 'yalnızca kahverengi bir su birikintisi' olarak değerlendirilen kızıl gelgit, denizin dalgalanması ile oldukça etkileyici bir manzara sergiledi.

Gece dalgaların kıyıya çarpmasıyla suyun rengi parlak bir maviye dönüşüyor, bunun sebebi ise olaya sebep olan mikroorganizmaların gündüzleri kızıl bir renk alırken gece ışığında etkisi ile parlak bir mavi olarak görülmesi. Bu etkileyici olayın ne kadar daha devam edeceği henüz bilinmiyor. Uzmanlara göre bu olay bir haftadan bir aya kadar devam edebilir.

Tabii ki böyle güzel bir görsel ortaya çıkınca birçok fotoğrafçı, sörfçü ve bölgede yaşayan halk manzarayı izleyebilmek için sahillere gitmiş ve birçok güzel görüntü paylaşılmış. İşte o etkileyici görsellerden bazıları;