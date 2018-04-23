Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak kabul edilen Wikipedia’ya, ülkemiz kullanıcıları yaklaşık 1 yıldır erişim sağlayamıyor. Diğer bir yandan gelişmeye devam eden Wikipedia'ya yeni önizleme özelliği getirildi.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar erişimi Türkiye’de engellenen ünlü internet ansiklopedisi, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlama amacı ile yeni bir özellik getirdi. Son yıllarda yapılan en büyük değişikliklerden biri olarak tanımlanan özellik sayesinde, kullanıcılar bağlantının üzerine geldiğinde ilgili sayfanın önizlemesini görebilecekler.

Kullanıcı dostu olarak tasarlanan özellik ile birlikte, okuyucuların daha fazla makale okuyacağı ve bir anda kendilerini bambaşka yerlerde bulabilecekleri ifade ediliyor. Bu Wikipedia kurucusu tarafından, eğlenceli ve bilgilendirici bir macera olarak tanımlansa da, olayın dikkat dağıtabileceği de düşünülüyor.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar farelerini bağlantının üzerine getirdiklerinde, ilgili makalenin kısa bir özetini ve resmini görebilecekler. Bu yöntem sayesinde makalenin konusunu anlayarak tıklayıp, tıklamama kararı da verilebilecek. Diğer bir yandan farenizi hareket ettirmeniz halinde açılan önizleme kutusu da kaybolacak. Şu an için özelliği test eden Wikipedia, her bir okuyucunun siteyi gezerken daha fazla içerik okuduğunu ve daha fazla içerikle etkileşimde bulunduğunu ifade etti.