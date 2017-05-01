Ülkemizdeİlk Kez Bir Kanser Hastasına Akciğer Nakli Yapıldı

Ülkemizde, tıp alanında bir ilkimiz daha oldu.

Ülkemizde tıp alanında atılan önemli adımlara bir yenisi daha eklendi. Ülkemizde yapılan ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştiren Prof.Dr.Cemal Asım Kutlu, bu kez kanserli bir hastaya akciğer naklini yine başarılı bir şekilde yapmayı başardı. Kanserli bir hastaya başarıyla yapılan bu operasyon, ülkemizi de bu alanda başarılı uygulamalar yapan ülkeler arasına sokmuş durumda.

Türkiye Organ Nakli Vakfının (TONV) koordinasyonuyla Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD), Karaciğer Nakli Derneği, Tıp Hukuku Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneğinin işbirliğinde yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı (International Transplant Network) çerçevesinde, Malezya'da bulunan Türk heyetinden Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kutlu, ekibi ile birlikte yaptıkları başarılı ameliyat konusunda bilgiler de verdi.

Nakil işlemleri içinde akciğer nakli oranının oldukça düşük olduğunu belirten Kutlu, kanser hastalarına yönelik yapılan akciğer naklinin ise nadiren yapıldığını belirtmekte. Benzer nakil işleminin dünyada az sayıda örneği olduğunu da belirten Kutlu, KOAH, iltihabi akciğer hastalıkları ve kanser gibi ciddi hastalıkların başka tedavi şansı bulunmadığını ifade ederek, "Bu hastalıkların akciğer naklinden sonra tekrar nüks etme olasılığı bulunuyor. Bu nedenle dünyada uygulama oranı az. Bu nakil, ABD ve İngiltere'de ve Avusturalya'da yapıldı. Yapılan bazı örnekler ciddi başarıların elde edildiğini gösterdi" açıklamasında bulundu.

Akciğer naklinin yapıldığı kanser hastası D.A. yaklaşık 5,5 yıl önce de bir başka akciğer ameliyatı geçirmiş. Akciğer naklinde sadece 3 ay sonra ise D.A. normal yaşamına sorunsuz şekilde dönmeyi başarmış.