Son günlerde ülkemizde sıkça adını duyduğumuz Uber, sürücüsüz araçlarıyla yeniden hizmet vermek adına Waymo ile görüşmelere başladı.

Uber’in CEO'su Dara Khosrowshahi, bu hafta bir konferansta yaptığı konuşmada sürücüsüz araç teknolojileri üzerine çalışan Waymo şirketi ile olan ilişkilerinden bahsetti. Ceo Khosrowshahi, Waymo'nun geçen yıl Uber'e fikri mülkiyet haklarından dolayı dava açmasına rağmen şu anda ortak olabileceklerini belirtti. Ayrıca Waymo'nun inanılmaz bir teknoloji ortağı olabileceğine inandığını ifade etti.

Khosrowshahi iki şirket arasındaki gerginliği bitirmek adına adımlar atmaya hazır olduğunu da bildirdi. Uber, sürücüsüz araçlarından birinin Arizona'da neden olduğu ölümcül kazanın ardından otonom araç denemelerini bir süreliğine askıya almıştı. Kaza sonrası Uber firması ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Uber için sıkıntılı geçen bu sürecin ardından Ceo Dara Khosrowshahi, Waymo ile ortaklık kurarak tekrar testleri başlatmak niyetinde. Şirket, sürücüsüz araç teknolojisinin gelecekte önemli rol oynayacağını düşünüyor ve yatırımlarını sürdürmek istiyor. Bakalım Waymo ve Uber anlaşarak sürücüsüz araç çalışmaları için testlere başlayabilecek mi?