PUBG'nin İlk Dünya Şampiyonası Tamamlandı

PUBG'nin ilk dünya şampiyonası olan PGI 2018, bugün oynanan FPP modunun ikinci gün maçlarıyla tamamlandı. Turnuvanın FPP ayağının kazananı Çin'den OMG takımı oldu.

Uzun zamandır beklenen ve Berlin'de düzenlenen ilk PUBG dünya şampiyonası PGI 2018'in bugün itibariyle sonuna gelindi. Oldukça keyifli geçen turnuvanın sonunda oluşan tabloyu birlikte inceleyelim.

Turnuvanın ilk iki gününde TPP modunda 4'er maç oynanmış ve toplam 8 raundun sonunda en fazla puanı toplayan takım Kore'den Gen.G Gold olmuştu. Onları Team Liquid ve WTSG takip ederken, ülkemizi temsil eden Oyun Hizmetleri ise 20 takım arasında 17. olabildi.

İşte ilk gün ve ikinci gün puanlarıyla kill sayılarını da içeren detaylı TPP sıralaması:

Üçüncü gün ünlü yayıncılarla pro takımlardaki oyuncular arasında karma takımlar kurulmuş ve ilk üç ekibin kazandığı paralar, seçtikleri yardım kuruluşlarına bağışlanmıştı.

Turnuvanın dördüncü ve beşinci gününde ise FPP modunda 4'er maç oynandı. 8 maçın sonunda kazanan ekip Çin'den OMG oldu. Özellikle ilk gün yapılan 4 maçın üçünü kazanıp birinde ikinci olan ekip, muhteşem performansıyla göz doldurdu. İkinci sırada ise tıpkı TPP modunda olduğu gibi Team Liquid yer alırken, üçüncü sırada da yine TPP'de olduğu gibi WTSG vardı.

Türkiye'yi temsil eden Oyun Hizmetleri ise, 20 takım arasında 19. oldu.

İşte ilk gün ve ikinci gün puanlarıyla kill sayılarını gösteren detaylı FPP sıralamaları:

Bireysel performanslarda da pek çok oyuncu öne çıktı. Özellikle FPP modunda 8 maçta 34 kill alarak en yakın rakibini neredeyse ikiye katlayan ve TPP modunda da az farkla birinciliği kaçıran OMG_lionkk, turnuvanın yıldızı olarak galibiyet ödülüne ek olarak 20 bin dolar ekstra ödül kazandı.

TPP kill sayıları:

FPP kill sayıları:

Son olarak sıralamalara göre dağıtılan çılgın boyutlardaki ödül miktarlarını da paylaşarak yazıyı noktalandırayım: