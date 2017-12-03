Ülkemizi ve Dünyayı Kasıp Kavuran MMORPG Oyunları

Özellikle Türkiye’de bir dönem popüler olan ve Dünya'da da epeyce popüler olan mmorpg oyunlarını listeledik.

Bu yazımızda sizin için ülkemizde ve dünyada epeyce sevilen "mmorpg" yani "Devasa Çok Oyunculu Çevrim İçi Rol Yapma Oyunu" tipi oyunların özellikle de bizim ülkemizde ayrı bir yeri vardır. Knight Online ve Silk Road gibi oyunların sıkı takipçilerinin ilginç hikayelerini hep duymuşuzdur.

Biz de biraz olsun "mmorpg" anılarımızı depreştirmek için kendi seçtiğimiz 10 oyunu "thetoptens" sitesinin verilerine göre sıraladık. Ülkemizdeki durumun dünyadan büyük bir farklılık gösterdiğini düşünüyorum, ülkemizde çok tutulmuş olan birçok oyun sitede son sıralarda yer alıyor. Thetoptens sitesinin listesinde tam olarak 286 adet mmorpg oyunu bulunuyor. Favori oyununuzun sıralamasından hoşnut değilseniz, buradan oy kullanabilirsiniz.

World of Warcraft (Topten listesinde 1)

Bu oyun hakkında saatlerce konuşabilirim, vanilla zamanları da dahil oynamış biri olarak oyunun zaman geçtikçe bozulduğunu söyleyebilirim. Eğer başlamayı düşünüyorsanız Blizzard vanilla serverini tekrar açacak ve kesinlikle orada başlamanızı öneririm. Şu an WoW’a başlamak, Starwars’a yeni seriden başlamak ile aynı şey ve bu hatayı yapmanızı istemem. World of Warcraft thetoptens listesinde 1. sırada yer alıyor.

League Of Legends (Topten listesinde 5)

İlk çıktığı zamanlarda Defense of the Ancients’in (Dota) taklidi olduğu gerekçesiyle beğenmediğim halde daha sonrasında Riot Games’in başarılı politikası ile ülkemizde adından sıkça bahsettirdi. Oyunun türü MOBA olsa da toptens listesinde 5. sırada gördüğüm için eklemek istedim. Dota'yı Warcraft 3 içerisinde bir haritadan ibaret olduğu için listemize ekleyemedim.

Guild Wars (Topten listesinde 7)

Kendine has grafik ve oynanışı ile kaliteli bir oyun özellikle PvP sistemi ile oyuncuları kendine çekiyor. Guild Wars’ın tek kötü tarafı "Pay to Win" yani "Ödedikçe Kazan" türü bir sisteme sahip olması.

Neverwinter (Topten listesinde 13)

Hikayesi ve çok geniş karakter yaratma ara yüzü ile ön plana çıkıyor. Frp yani rol yapma oyunlarını seven kişilerin gerçekten beğeneceği bir oyun. Hikayenin bir kısmının fantastik kitaplardan ilerlediğini de eklemekte fayda var.

Aion: The Tower of Eternity (Topten listesinde 16)

Aion’da World of Warcraft’tan fazlası ile esinlenildi, ülkemizde de benim aylık para verecek durumum yok, ücretsizini oynayacağım diyenlerin tercih ettiği bir oyun.

Silkroad Online (Topten listesinde 17)

Oyunda artı olarak kervan ticareti gibi sistemler var. Bu da standart bir uzak doğu oyunu olduğu için canavar kes, eşya sat mantığından pek ileri gidememiş.

Diablo 2 (Topten listesinde 26)

Blizzard’ın yaptığı ve zamanında çok büyük başarı elde eden bir oyun. Kötü grafiklerindeki minik ayrıntıları ile oynayanları gerçekten mutlu ediyordu.

Metin 2 (Topten listesinde 47)

Grafikleri gerçekten çok kötü ve diğer mmorpg oyunlardan hiçbir artısı yok. Standart bir uzak doğu oyunu olduğu halde ülkemizde gerçekten çok fazla tutuldu.

Knight Online Word (Topten listesinde 49)

Knight Online için, internet cafelerin bir dönemki geçim kaynağı ve çocukların sınıfta kalma sebebi diyebiliriz. Bu oyundan fazla bahsetmeye gerek yok, seveni de sevmeyeni de çok ama tek gerçek, hepimiz bu oyunu biliyoruz.

Ultima Online (Topten listesinde 97)

Belki de şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı mmorpg oyunu. O kadar güzeldi ki, kendisinden sonra birçok 3d oyun çıkmasına rağmen uzun yıllar boyunca oynandı.

Peki, sizce en iyi mmorpg oyunu hangisi? Unuttuğumuz oyunları yorum yaparak bize hatırlatabilirsiniz.