  • Ülkemizin de Yer Aldığı Güncel Verilere Dayalı İstatistikler

Ülkemizin de Yer Aldığı, Güncel Verilere Dayalı Son Derece İlginç 15 İstatistik

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Ülkemizin de Yer Aldığı, Güncel Verilere Dayalı Son Derece İlginç 15 İstatistik
Spectator Index adlı bir twitter hesabı, çeşitli kurumlar tarafından düzenli olarak yayınlanan istatistikler arasında ilginç olanları seçip yayınlıyor.

En az bir dövmesi olan insanların oranından, ateşli silahlarla öldürülen insan sayısı yüzdelerine kadar pek çok ilginç ve çarpıcı istatistiğin paylaşıldığı Spectator Index hesabından, içerisinde ülkemizin de yer aldığı ilginç istatistikleri derledik.

1. En az bir dövmesi olan kişilerin toplam nüfusa oranı, 2018

2. Ateşli silahlar tarafından ölen sayısı, 2016 (her 100 bin kişi başına)

3. Dünya nüfusunun yüzde kaçı hangi ülkeye ait, 2017

4. Son 20 yıldaki nüfus artışı

5. 65 yaşına ulaşan erkeklerin toplam erkek nüfusuna oranı

6. Mutluluk oranı en yüksek ülkeler, 2018

7. Para birimlerinin son bir ayda dolara karşı kazandığı/kaybettiği değer

8. Faiz oranları

9. Trafik nedeniyle bir gün içerisinde yolda kaybedilen ekstra zaman (dakika cinsinden), 2018

10. Askeri harcamalar (milyar dolar), 2017

11. Yaşam kalitesi, 2018

12. Ülkesinin ciddi derecede fikir ayrılıklarıyla bölünmüş olduğunu düşünenlerin toplam nüfusa oranı, 2018

13. Ailelerin çocuklarına ödev konusunda yardım ettikleri süreler (haftada kaç saat), 2018

14. 2009'dan beri okullarda yaşanan silahlı çatışma sayıları

15. 25 yaş üstü kadınlar arasında üniversite mezunu olanların oranı

 

Kaynak : https://twitter.com/spectatorindex
Etiketler: istatistik
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