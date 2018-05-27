Ülkemizin de Yer Aldığı Güncel Verilere Dayalı İstatistikler

En az bir dövmesi olan insanların oranından, ateşli silahlarla öldürülen insan sayısı yüzdelerine kadar pek çok ilginç ve çarpıcı istatistiğin paylaşıldığı Spectator Index hesabından, içerisinde ülkemizin de yer aldığı ilginç istatistikleri derledik.
1. En az bir dövmesi olan kişilerin toplam nüfusa oranı, 2018
Share of population who have a tattoo, 2018.— The Spectator Index (@spectatorindex) 27 Mayıs 2018
Italy: 48%
US: 46%
Argentina: 43%
Spain: 42%
UK: 40%
Brazil: 37%
France: 36%
Germany: 36%
Greece: 35%
Turkey: 30%
South Africa: 33%
Russia: 33%
Mexico: 32%
(Dalia Research)
2. Ateşli silahlar tarafından ölen sayısı, 2016 (her 100 bin kişi başına)
Deaths by firearm, 2016. (per 100,000 people)— The Spectator Index (@spectatorindex) 27 Mayıs 2018
Venezuela: 64
Brazil: 21.2
Mexico: 8.6
South Africa: 6.1
Turkey: 3.3
US: 3.1
Pakistan: 2.5
France: 0.6
Italy: 0.4
India: 0.3
Germany: 0.1
UK: 0.05
China: 0.03
Japan: 0.03
(Small Arms Survey)
3. Dünya nüfusunun yüzde kaçı hangi ülkeye ait, 2017
Share of World Population, 2017.— The Spectator Index (@spectatorindex) 26 Mayıs 2018
China: 18.3%
India: 17.5%
US: 4.3%
Indonesia: 3.5%
Brazil: 2.7%
Pakistan: 2.7%
Nigeria: 2.6%
Bangladesh: 2.2%
Russia: 1.9%
Mexico: 1.7%
Japan: 1.7%
Ethiopia: 1.4%
Philippines: 1.4%
Vietnam: 1.3%
Egypt: 1.3%
Germany: 1.1%
Iran: 1.1%
Turkey: 1.1%
4. Son 20 yıldaki nüfus artışı
Population growth, past twenty years.— The Spectator Index (@spectatorindex) 26 Mayıs 2018
Nigeria: 72%
Saudi: 69%
Egypt: 55%
Pakistan: 54%
India: 34%
Indonesia: 31%
South Africa: 31%
Turkey: 29%
Mexico: 26%
Canada: 22%
US: 18%
UK: 13%
China: 12%
France: 11%
South Korea: 11%
Italy: 6%
Germany: 1%
Japan: 0%
Poland: -2%
5. 65 yaşına ulaşan erkeklerin toplam erkek nüfusuna oranı
Share of males who survive to the age of 65.— The Spectator Index (@spectatorindex) 25 Mayıs 2018
Iceland: 90%
Australia: 89%
Italy: 89%
Netherlands: 89%
Japan: 88%
Canada: 88%
UK: 87%
Germany: 85%
France: 84%
China: 83%
US: 81%
Saudi: 80%
Turkey: 78%
Brazil: 72%
Indonesia: 67%
India: 66%
Russia: 56%
Nigeria: 44%
(World Bank)
6. Mutluluk oranı en yüksek ülkeler, 2018
World's happiest nations, 2018.— The Spectator Index (@spectatorindex) 25 Mayıs 2018
1. Finland
2. Norway
3. Denmark
7. Canada
10. Australia
15. Germany
18. US
19. UK
23. France
28. Brazil
33. Saudi
47. Italy
54. Japan
59. Russia
74. Turkey
75. Pakistan
86. China
91. Nigeria
96. Indonesia
122. Egypt
133. India
150. Syria
(WHR)
7. Para birimlerinin son bir ayda dolara karşı kazandığı/kaybettiği değer
Currency against US Dollar, past month.— The Spectator Index (@spectatorindex) 25 Mayıs 2018
Russia: +1.1%
Bangladesh: +0.2%
Australia: +0.2%
Nigeria: -0.2%
Japan: -0.2%
S Korea: -0.5%
Canada: -0.7%
China: -0.9%
South Africa: -1%
India: -1.5%
Indonesia: -1.6%
Eurozone: -3.6%
UK: -4.2%
Mexico: -4.4%
Brazil: -4.7%
Turkey: -16.5%
8. Faiz oranları
Interest rate— The Spectator Index (@spectatorindex) 24 Mayıs 2018
Argentina: 40%
Iran: 18%
Egypt: 17%
Nigeria: 14%
Turkey: 8%
Mexico: 7.5%
Russia: 7.25%
Brazil: 6.5%
Vietnam: 6.25%
India: 6%
Pakistan: 6%
China: 4.35%
Saudi: 2.25%
US: 1.75%
Australia: 1.5%
S Korea: 1.5%
Canada: 1.25%
UK: 0.5%
Israel: 0.1%
Eurozone: 0%
Japan: -0.1%
9. Trafik nedeniyle bir gün içerisinde yolda kaybedilen ekstra zaman (dakika cinsinden), 2018
Extra travel time due to congestion, 2018. (minutes per day)— The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018
Mexico City: 59
Moscow: 49
Jakarta: 48
Beijing: 47
Istanbul: 46
LA: 44
Rio: 43
Rome: 42
Sydney: 41
Warsaw: 41
London: 40
Paris: 40
Oslo: 38
NYC: 34
Singapore: 34
Berlin: 28
Madrid: 27
Dubai: 26
Riyadh: 21
(TomTom)
10. Askeri harcamalar (milyar dolar), 2017
Military spending, 2017. ($ billion)— The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018
US: 610
China: 228
Saudi: 69
Russia: 66
India: 64
France: 58
UK: 47
Japan: 45
Germany: 44
South Korea: 39
Brazil: 29
Italy: 29
Australia: 27
UAE: 24 (2014 data)
Canada: 20
Turkey: 18
Israel: 16
Spain: 16
Iran: 14
Pakistan: 10.7
Taiwan: 10.5
11. Yaşam kalitesi, 2018
Quality of living, 2018.— The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018
1. Vienna
2. Zurich
3. Munich (tied)
3. Auckland (tied)
5. Vancouver
6. Dusseldorf
7. Frankfurt
8. Geneva
9. Copenhagen
10. Basel (tied)
10. Sydney (tied)
39. Paris
41. London
50. Tokyo
134. Istanbul
165. Riyadh
167. Moscow
212. Lagos
(Mercer)
12. Ülkesinin ciddi derecede fikir ayrılıklarıyla bölünmüş olduğunu düşünenlerin toplam nüfusa oranı, 2018
Say their country is divided, 2018.— The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018
Serbia: 93%
Argentina: 92%
Italy: 92%
UK: 85%
Poland: 84%
US: 84%
Spain: 84%
Brazil: 84%
South Africa: 82%
Russia: 81%
Germany: 81%
Mexico: 78%
France: 75%
India: 66%
Turkey: 65%
Japan: 52%
China: 48%
Saudi: 34%
(BBC-Ipsos)
13. Ailelerin çocuklarına ödev konusunda yardım ettikleri süreler (haftada kaç saat), 2018
Hours per week parents spend helping kids with homework, 2018.— The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018
India: 12
Turkey: 8.7
Singapore: 7.9
Brazil: 7.5
Russia: 7.5
China: 7.2
South Africa: 6.8
US: 6.2
S Korea: 5.4
Germany: 5
Spain: 4.8
Australia: 4.4
France: 3.9
UK: 3.6
Japan: 2.6
(Varkey Foundation)
14. 2009'dan beri okullarda yaşanan silahlı çatışma sayıları
School shootings since 2009.— The Spectator Index (@spectatorindex) 22 Mayıs 2018
US: 288
Mexico: 8
South Africa: 6
India: 5
Pakistan: 4
Nigeria: 4
Afghanistan: 3
Brazil: 2
Canada: 2
France: 1
China: 1
Russia: 1
Germany: 1
Turkey: 1
Japan: 0
Spain: 0
Italy: 0
UK: 0
Netherlands: 0
Australia: 0
15. 25 yaş üstü kadınlar arasında üniversite mezunu olanların oranı
Share of women over 25 who have completed Bachelor degree.— The Spectator Index (@spectatorindex) 21 Mayıs 2018
Qatar: 36.1%
Singapore: 25.5%
Australia: 24.7%
Israel: 22.1%
US: 20.7%
Netherlands: 17%
UK: 17%
Italy: 15.1%
Sweden: 15.1%
Turkey: 13%
Mexico: 11.8%
France: 9.9%
Germany: 9.7%
Indonesia: 7.7%
India: 6.7%
(World Bank)