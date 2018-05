Ülkemizin de Yer Aldığı Güncel Verilere Dayalı İstatistikler

Spectator Index adlı bir twitter hesabı, çeşitli kurumlar tarafından düzenli olarak yayınlanan istatistikler arasında ilginç olanları seçip yayınlıyor.

En az bir dövmesi olan insanların oranından, ateşli silahlarla öldürülen insan sayısı yüzdelerine kadar pek çok ilginç ve çarpıcı istatistiğin paylaşıldığı Spectator Index hesabından, içerisinde ülkemizin de yer aldığı ilginç istatistikleri derledik.

1. En az bir dövmesi olan kişilerin toplam nüfusa oranı, 2018

Share of population who have a tattoo, 2018.



Italy: 48%

US: 46%

Argentina: 43%

Spain: 42%

UK: 40%

Brazil: 37%

France: 36%

Germany: 36%

Greece: 35%

Turkey: 30%

South Africa: 33%

Russia: 33%

Mexico: 32%



(Dalia Research) — The Spectator Index (@spectatorindex) 27 Mayıs 2018

2. Ateşli silahlar tarafından ölen sayısı, 2016 (her 100 bin kişi başına)

Deaths by firearm, 2016. (per 100,000 people)



Venezuela: 64

Brazil: 21.2

Mexico: 8.6

South Africa: 6.1

Turkey: 3.3

US: 3.1

Pakistan: 2.5

France: 0.6

Italy: 0.4

India: 0.3

Germany: 0.1

UK: 0.05

China: 0.03

Japan: 0.03



(Small Arms Survey) — The Spectator Index (@spectatorindex) 27 Mayıs 2018

3. Dünya nüfusunun yüzde kaçı hangi ülkeye ait, 2017

Share of World Population, 2017.



China: 18.3%

India: 17.5%

US: 4.3%

Indonesia: 3.5%

Brazil: 2.7%

Pakistan: 2.7%

Nigeria: 2.6%

Bangladesh: 2.2%

Russia: 1.9%

Mexico: 1.7%

Japan: 1.7%

Ethiopia: 1.4%

Philippines: 1.4%

Vietnam: 1.3%

Egypt: 1.3%

Germany: 1.1%

Iran: 1.1%

Turkey: 1.1% — The Spectator Index (@spectatorindex) 26 Mayıs 2018

4. Son 20 yıldaki nüfus artışı

Population growth, past twenty years.



Nigeria: 72%

Saudi: 69%

Egypt: 55%

Pakistan: 54%

India: 34%

Indonesia: 31%

South Africa: 31%

Turkey: 29%

Mexico: 26%

Canada: 22%

US: 18%

UK: 13%

China: 12%

France: 11%

South Korea: 11%

Italy: 6%

Germany: 1%

Japan: 0%

Poland: -2% — The Spectator Index (@spectatorindex) 26 Mayıs 2018

5. 65 yaşına ulaşan erkeklerin toplam erkek nüfusuna oranı

Share of males who survive to the age of 65.



Iceland: 90%

Australia: 89%

Italy: 89%

Netherlands: 89%

Japan: 88%

Canada: 88%

UK: 87%

Germany: 85%

France: 84%

China: 83%

US: 81%

Saudi: 80%

Turkey: 78%

Brazil: 72%

Indonesia: 67%

India: 66%

Russia: 56%

Nigeria: 44%



(World Bank) — The Spectator Index (@spectatorindex) 25 Mayıs 2018

6. Mutluluk oranı en yüksek ülkeler, 2018

World's happiest nations, 2018.



1. Finland

2. Norway

3. Denmark



7. Canada

10. Australia

15. Germany

18. US

19. UK

23. France

28. Brazil

33. Saudi

47. Italy

54. Japan

59. Russia

74. Turkey

75. Pakistan

86. China

91. Nigeria

96. Indonesia

122. Egypt

133. India

150. Syria



(WHR) — The Spectator Index (@spectatorindex) 25 Mayıs 2018

7. Para birimlerinin son bir ayda dolara karşı kazandığı/kaybettiği değer

Currency against US Dollar, past month.



Russia: +1.1%

Bangladesh: +0.2%

Australia: +0.2%



Nigeria: -0.2%

Japan: -0.2%

S Korea: -0.5%

Canada: -0.7%

China: -0.9%

South Africa: -1%

India: -1.5%

Indonesia: -1.6%

Eurozone: -3.6%

UK: -4.2%

Mexico: -4.4%

Brazil: -4.7%

Turkey: -16.5% — The Spectator Index (@spectatorindex) 25 Mayıs 2018

8. Faiz oranları

Interest rate



Argentina: 40%

Iran: 18%

Egypt: 17%

Nigeria: 14%

Turkey: 8%

Mexico: 7.5%

Russia: 7.25%

Brazil: 6.5%

Vietnam: 6.25%

India: 6%

Pakistan: 6%

China: 4.35%

Saudi: 2.25%

US: 1.75%

Australia: 1.5%

S Korea: 1.5%

Canada: 1.25%

UK: 0.5%

Israel: 0.1%

Eurozone: 0%

Japan: -0.1% — The Spectator Index (@spectatorindex) 24 Mayıs 2018

9. Trafik nedeniyle bir gün içerisinde yolda kaybedilen ekstra zaman (dakika cinsinden), 2018

Extra travel time due to congestion, 2018. (minutes per day)



Mexico City: 59

Moscow: 49

Jakarta: 48

Beijing: 47

Istanbul: 46

LA: 44

Rio: 43

Rome: 42

Sydney: 41

Warsaw: 41

London: 40

Paris: 40

Oslo: 38

NYC: 34

Singapore: 34

Berlin: 28

Madrid: 27

Dubai: 26

Riyadh: 21



(TomTom) — The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018

10. Askeri harcamalar (milyar dolar), 2017

Military spending, 2017. ($ billion)



US: 610

China: 228

Saudi: 69

Russia: 66

India: 64

France: 58

UK: 47

Japan: 45

Germany: 44

South Korea: 39

Brazil: 29

Italy: 29

Australia: 27

UAE: 24 (2014 data)

Canada: 20

Turkey: 18

Israel: 16

Spain: 16

Iran: 14

Pakistan: 10.7

Taiwan: 10.5 — The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018

11. Yaşam kalitesi, 2018

Quality of living, 2018.



1. Vienna

2. Zurich

3. Munich (tied)

3. Auckland (tied)

5. Vancouver

6. Dusseldorf

7. Frankfurt

8. Geneva

9. Copenhagen

10. Basel (tied)

10. Sydney (tied)



39. Paris

41. London

50. Tokyo

134. Istanbul

165. Riyadh

167. Moscow

212. Lagos



(Mercer) — The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018

12. Ülkesinin ciddi derecede fikir ayrılıklarıyla bölünmüş olduğunu düşünenlerin toplam nüfusa oranı, 2018

Say their country is divided, 2018.



Serbia: 93%

Argentina: 92%

Italy: 92%

UK: 85%

Poland: 84%

US: 84%

Spain: 84%

Brazil: 84%

South Africa: 82%

Russia: 81%

Germany: 81%

Mexico: 78%

France: 75%

India: 66%

Turkey: 65%

Japan: 52%

China: 48%

Saudi: 34%



(BBC-Ipsos) — The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018

13. Ailelerin çocuklarına ödev konusunda yardım ettikleri süreler (haftada kaç saat), 2018

Hours per week parents spend helping kids with homework, 2018.



India: 12

Turkey: 8.7

Singapore: 7.9

Brazil: 7.5

Russia: 7.5

China: 7.2

South Africa: 6.8

US: 6.2

S Korea: 5.4

Germany: 5

Spain: 4.8

Australia: 4.4

France: 3.9

UK: 3.6

Japan: 2.6



(Varkey Foundation) — The Spectator Index (@spectatorindex) 23 Mayıs 2018

14. 2009'dan beri okullarda yaşanan silahlı çatışma sayıları

School shootings since 2009.



US: 288

Mexico: 8

South Africa: 6

India: 5

Pakistan: 4

Nigeria: 4

Afghanistan: 3

Brazil: 2

Canada: 2

France: 1

China: 1

Russia: 1

Germany: 1

Turkey: 1

Japan: 0

Spain: 0

Italy: 0

UK: 0

Netherlands: 0

Australia: 0 — The Spectator Index (@spectatorindex) 22 Mayıs 2018

15. 25 yaş üstü kadınlar arasında üniversite mezunu olanların oranı