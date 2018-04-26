Türkiye’nin yenilikçi teknolojiler üretip yurt dışına satışı alanında çığır açan yerli şirketi Edelkrone’nun hikayesi, bugüne kadar gördüklerinizden çok farklı. İşte tam da bu yüzden, sizi derin ve anlamlı düşüncelere davet edecek bu hikayeyi Başka Bir Şey adı altında YouTube’da paylaşıyorlar.

Hepimiz doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor, tüm bu süreçte yaşıyor ve ölüyoruz. Hangimiz neyi nasıl yaşadığımızı, etrafımızdaki insanlara ne kadar faydalı olduğumuzu yeterince düşünüyor? Hayat sadece kazandıklarımızla, günü kurtarma gayemizi gerçekleştirmekle sınırlı değil. Yokluklar içinden çıkan yüzlerce başarı hikayesini görüp alkışlıyorsak, neden biz başarmıyoruz? Zor sorular, biliyoruz.

Aslında tüm bunların cevabı çok kolay. Bugün satın aldığımız her bir ürünün, etrafımızdaki insanlarla kastedilen o şeye; aynı ülkenin topraklarını paylaştığımız insanlara ne kadar faydası olduğunu düşünün. Bir telefon, bir bilgisayar, bir araba... Hangisinin ülkemize ne kadar faydası var? Eğer birileri çıkıp bu işi başarırlarsa, o şeyleri satın alan herkesin memleketine bir faydası dokunur. Eğer birisi çıkıp o şeyleri ülke sınırları dışına satarsa, o ürünü alan yabancı ülke vatandaşlarının bile ülkemize bir faydası dokunur.

Buradaki asıl konu yapılan işlerin ne kadar “yerli” olduklarıdır. En basitinden bir telefonu örnek alalım. Yerli bir üreticiden gidip satın aldığınızda, büyük rakiplerine kıyasla kaliteden ödün vermek zorundasınız. Sonuçta hiçbir Türk şirketi, akıllı telefonu Apple ya da Samsung kadar başarılı üretemiyor. Bunun yanında bir de o yerli telefonların sadece etiketlerinin yerli olması gerçeği var. Ekranlar, işlemciler, kameralar gene yurt dışındaki farklı şirketlerden satın alınıyorlar.

Zor sorunlar, biliyoruz. Bu satırları okurken durup düşünüdüğünüz o birkaç değerli dakikayı, daha da değerli hale getirecek bir önerimiz var. Yakınılan bütün konulara kendi çözümlerini yaratmış, dünya firmalarına kendi alanında örnek olan bir Türk firması var. Tüm hikayesi Başka Bir Şey adıyla YouTube’da yayınlanıyor.

İkinci sezonu başlayan serinin birinci sezonunu izlemediyseniz sizi şöyle alalım. Eğer izlediyseniz, ikinci sezonun tamda yakındığımız konuları üzerine duran ilk 3 bölümü hemen aşağıda yer alıyor.

Başka Bir Şey 2. Sezon 1. Bölüm: Benden Bir Şey İsteyin

Başka Bir Şey 2. Sezon 2. Bölüm: Adamlar Yapmış

Başka Bir Şey 2. Sezon 3. Bölüm: Benim Yüzümden