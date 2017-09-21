Burakgon’un kurucusu Burak Öncü’nün sektöre dair düşünceleriyle ve firmanın yıldız uygulaması olan Game Booster’ın merak edilen yönlerini derledik.

Mobil cihazların kullanım oranının artmasıyla gözle görülür bir biçimde büyüyen uygulama pazarı kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Satın almalar ve yatırımlar ile milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Haliyle bizlerde ülkemizde çağın getirilerine uyum sağlayan başarılı şirketleri merak ediyoruz.

Türkiye’deki pazarın en iyilerinden biri olan ve 10 milyon aktif kullanıcıya hizmet veren yerli yazılım şirketi Burakgon, atılımlarıyla dikkat çekmeye başladı. İnsanların beklediği ve pazarlamacıların sunabildiği dijital deneyimler çarpıcı bir biçimde değişirken, Burakgon’un uygulamaları sadeliğe odaklanan anlayışı ile sektörü can damarından yakalamış durumda.

Biz de ülkemizdeki sektöre rehber sağlayacak açıklamaların peşine düştük ve Burakgon’un kurucusu Burak Öncü ile konuştuk:

“Geçtiğimiz yıllarda mobil uygulamaların indirilme sayıları açısından yükselişe geçtiklerini söyleyebiliriz. Ancak bu sayılar, güçlü ve sürdürülebilir büyüme beklentileri oluşturmak için yeterli değiller. Şirketimiz Burakgon Ltd. bu çetin pazarda, organik olarak bağ sağladığı kullanıcılarıyla yoluna devam ederek gücüne güç katacak” açıklamasıyla sektörün gelişimini be şirketin tavrını açıklamış oldu.

Sözlerine ”Burakgon olarak, yazılımlarımıza ömür boyu devam edecek değer sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için kendi ilkelerimizden ödün vermeden ilerlemekteyiz.” şeklinde devam eden Burak Öncü, firmanın vizyonunu ortaya koydu.

Akıllı telefonlarımıza ve dolayısıyla da hayatlarımıza, her yıl sayısız yeni uygulama giriyor. Bunlardan bir kısmını çok nadir kullanıyoruz, bir kısmı sadece heves olmaktan öteye gidemiyor. Ancak bazıları, gerçekten de bizler için vazgeçilmez hale gelmeyi başarıyorlar. Kullanıcıların Google Play Store'da hiç olmadığı kadar fazla zaman harcamaya başlamasıyla, insanların gerçekten tutkunu oldukları konulara odaklanan uygulamalara eğilmek gerekiyor.

Burakgon şirketine değer katan yıldız uygulama: Game Booster!

Mobil oyunlar hiç şüphesiz en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor. Bazı oyunlar sistemi fazlasıyla yoruyor ve sisteminizi tabi caizse sömürüyorlar. Sonuç olarak oyun esnasında telefonlarımız donuyor ve ya fazlasıyla ısınıyorlar. Buna neden olan ise bilinmeyen ve arka plan uygulamalarında göremediğiniz işlemlerin fazla olması. Bu işlemlerin oyun keyfinize müdahale etmesine izin vermemek için Game Booster ideal bir seçenek sunuyor.

Oyunların cihazınızı yormasına yol açan gereksiz işlemleri geçici olarak devre dışı bırakan uygulama, sisteminizde oyunlar için ek kaynak açıyor. Game Booster uygulamasını hemen aşağıdaki bağlantıdan indirebilir ve oyun keyfinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.