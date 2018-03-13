Xiaomi Mi Mix 2S Çalışırken Görüntülendi! (Video)

Slashleaks, YouTube kanalına yüklediği video ile Xiaomi'nin ultra çerçevesiz akıllı telefonu Mi Mix 2S'i ilk kez çalışırken görüntüledi.

Samsung ve Nokia amiral gemilerinin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması ile birlikte akıllı telefon endüstrisinde gözler, 27 Mart’ta tanıtılacak Xiaomi ve Huawei amiral gemilerine çevrilmiş durumda. Özellikle de Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi Mix 2S, neredeyse tamamen çerçevesiz tasarımı ile akıllı telefon endüstrisine yeni bir tasarım anlayışı kazandırabilir.

Slashleaks tarafından YouTube’a yüklenen yeni bir video, Xiaomi Mi Mix 2S’in beklenenden çok daha az ekran çerçevelerine sahip olacağını gösteriyor. Öncelikle Mi Mix 2S’te sadece ön kameranın bulunduğu küçük bir çentik bulunuyor. Fakat bu çentik, Essential Phone gibi ekranın ortasına değil köşesine konumlandırılmış durumda.

Bununla birlikte Mi Mix 2S’in yapay zeka özelliklerini gösteren iki yeni poster de ortaya çıktı. Mi Mix 2S kamerasının yapay zeka yeteneklerine atıfta bulunan posterler, iki farklı el hareketi gösteriyor. İlk posterde ‘el çırpma _’ yazarken ikinci posterde ‘tek çekim _’ yazıyor. Posterlerin anlamlarını ve kameranın yapay zeka marifetlerini tam anlamıyla 27 Mart’ta öğreneceğiz.