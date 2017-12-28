Ultra Güçlü Elektrikli Corvette İle Tanışın

Chevrolet Corvette, birkaç istisna model dışında her zaman V8 motor kullanan bir süper araba oldu. Ancak ABD merkezli Genovation adlı şirket Dodge Challenger Hellcat'ten daha güçlü bir elektrikli Corvette yapmayı istiyor.

Genovation tarafından elden geçirilen ve elektrikli bir hale getirilen yeni Vette 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) kamuoyuna tanıtılacak. GXE adı verilen araç bir yedinci nesil Corvette'den geliştirildi ve 8 silindirli motorun yerine elektrikli 800 beygir gücünde çift motor yerleştirildi. Bu özelliklerin bir perspektif oluşturması için Dodge Challenger Hellcat aracın 707 beygir gücünde olduğunu belirtelim.

60-kWh'lik bir bataryayla çalışan motorlar, GXE'yi 100 kilometre hıza 3 saniyenin altında ulaştırıyor. Araç maksimum 350 kilometre hız yapabiliyor. Aracın en büyük sorunu ve en olumsuz yönü ise her haberde belirttiğimiz gibi elektrikli araçların en önemli etmenlerinden birisi olan menzil problemi. GXE tam dolu bataryatla 200 kilometre kadar gidebiliyor.

2018 CES'te daha detaylı olarak incelenecek olan GXE ulaşılamaz bir araç değil. Fiyat olarak belirlenen 750 bin dolara bakıldığında hiç de cezbedici durmuyor. 2019 yılında kullanıcıya verilecek olan araç Tesla'nın 2020'de çıkacak olan Roadster'i düşünüldüğünde hiç de mantıklı bir iş gibi durmuyor. Zira Tesla'nın süper spor arabası 200 bin dolar etiket fiyatıyla satılacak ve daha uzun bir sürüş süresi barındıracak.