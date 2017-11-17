Ultra Lüks Otomobillerle Otobanda Korkusuzca Hız Yapan Adam

Bir YouTuber, Lamborghini, McLaren gibi araçları kullanarak, trafiğe açık alanlarda 340 km/h'den fazla hıza ulaşıp bu anları kafasına yerleştirdiği kamera ile kaydediyor.

Sayfamızda sık sık süper lüks otomobillerin hızından bahsediyoruz. Teorik olarak çok yüksek hızlara çıkması beklenen bu araçları gerçekten hız yaptığı sıralarda görmek çok daha farklı bir duygu. Arabalar bu hızlara ulaşabiliyor olsa da, pek çok insanın canını tehlikeye attığı bir gerçek. Bu arabaları halka açık alanlarda kural ihlali yapacak hızlarda kullanan kişiler, ilk başta kendileri olmak üzere herkesin canını tehlikeye atıyor.

İşte, kendi canını hiçe sayarak otoban için bile çok yüksek hızlara çıkan bir YouTube kanalındaki videoyu göstereceğiz sizlere. Bu tarz hız videoları ile bilinen AutoTopNL isimli YouTube kanalında kaydedilen görüntüler, izlemesi zevkli, yapması ise son derece tehlikeli bir şeyi bizlere gösteriyor. Lamborghini HURACAN aracını kullanarak 342 km/h hıza ulaşan YouTuber, bu serüvenini videoya kaydetti.

Bu videonun dışında McLaren 570S ile 347 km/h hıza ulaşan YouTuber ortaya gerçekten kaliteli videolar çıkartıyor; fakat önerimiz, yolculuklarına özel pistlerde devam etmesi. Zira hem kendi hem de başkasının canını çok ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor.

Sizce AutoTopNL’nin yaptığı bu şey doğru mu? Yoksa kendi hatasından veya kendisinden daha dikkatsiz insanları hataya teşvik ederek geri dönüşü olmayacak bir kazaya sebep olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.