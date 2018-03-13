Cenevre Otomobil Fuarı'nda hayranlarına küçük bir sürpriz yapan Lamborghini, lüks bir otomobil yerine özel üretim bir bisiklet tanıttı.

Cervélo Cycles, Cenevre Otomobil Fuarı’nda son derece ilgi uyandırıcı bir ürün tanıtımı gerçekleştirdi. Şirket, P5X model triatlon bisikletleri için dünyaca ünlü lüks otomobil markası Lamborghini ile ortaklık gerçekleştirdiğini ve sınırlı sayıda Cervélo P5X Lamborghini Edition satılacağını açıkladı.

Cervélo P5X Lamborghini Edition’un teknik özellikler açısından standart Cervélo P5X’ten neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Cervélo P5X Lamborghini Edition’ı özel kılan asıl nokta, tasarımının İtalyan markasının ikonik araçları Huracán ile Aventador’un tasarlandığı stüdyodan çıkıyor olması.

180 saatten fazla rüzgar tüneli testinde kalan Cervélo P5X Lamborghini Edition, hem mikro hem de makro ayarlanabilirliğe, ayrıca dahili depolamaya sahip. Bu son derece ‘özel’ bisiklet, ayrıca aero bara, Shimano frenlere ve donanımlara, shifter’a, aynakola, Continental GP4000 lastiklere ve Enve SES jantlara sahip.

Cervélo P5X Lamborghini Edition, dünya çapında 25 model ile sınırlı olacak. Ne Lamborghini ne de Cervélo daha fazla ürün satmayacak. Standart Cervélo P5X’in fiyatı 15 bin dolar (55 bin TL) seviyesinde. Dolayısı ile henüz açıklanmayan Lamborghini Edition modelinin fiyatını tahmin etmek pek kolay değil.