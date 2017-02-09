Uludağ Üniversitesi Bilişim Zirvesi 23 Şubat’ta Düzenleniyor!

Uludağ Üniversitesi’nde 23 Şubat 2017’de düzenlenecek olan Bilişim Zirvesi, bilişime dair tüm konuları kapsayan bir etkinlik olarak dikkat çekecek.

Bu yıl ilkini düzenlenecek Bilişim Zirvesi, KA3 (Key Action 3) projesi kapsamında Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleşecek. 5 Gün sürecek eğitim programının ardından düzenlenecek zirve ile bilişime dair her konu Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin katılımıyla ele alınacak.

‘Genç Beyin, Genç Bakış, Genç Bilişim’ projesi kapsamında android, bulut depolama, bilişim güvenliği, hacking, dijital iletişim, DDoS konuları konuşulacak.

‘Genç Beyin, Genç Bakış, Genç Bilişim’ Projesi Nedir?

Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi tarafından düzenlenen proje, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından desteklenmesiyle dikkat çekiyor. 6 gün sürecek projemizde katılımcılar otelde konaklayacak ve tüm gün yukarıdaki konular hakkında alanlarında uzman kişilerden eğitimler içeren projenin kapanış günü olan 23 Şubat’ta Bilişim Zirvesi’nde yer alan birbirinden değerli konuşmacılar da sunumlarını yapacak.

Neden bu projeye katılmalıyım?

'Genç Beyin, Genç Bakış, Genç Bilişim’ Projesi sayesinde çok kısa sürede bilişim üzerine eğitimler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra zirve günü ile alanlarında uzman kişilerle tanışma ve onları dinleme fırsatı yakalayabilir, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen 70 öğrenci ile tanışma ve kişisel gelişime katkı sağlayabilirsiniz.. Proje sonucundan ise uluslararası geçerliliği olan Youthpass sertifikasına da sahip olarak oldukça donanımlı bir etkinlikten ayrılmış olacaksınız.

Nerede ve Ne Zaman?

‘Genç Beyin, Genç Bakış, Genç Bilişim’ Projesi 18 Şubat 2017 tarihinde Uludağ Üniversitesi’nde başlayacak. 5 Günlük eğitimin ardından Bilişim Zirvesi 23 Şubat 2017 tarihinde saat 10.00’da Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Tamamen ücretsiz olan bu etkinlik ile ilgili detayları buradaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.