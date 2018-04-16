Uludağ Üniversitesi’nden Gençlere Özel Bilişim Zirvesi!

Uludağ Üniversitesi, ülkemizin dört bir yanındaki üniversite öğrencisine 23-28 Nisan tarihleri arasında siber güvenlik gibi konuların yer alacağı bir bilişim zirvesi sunuyor.

Uludağ Üniversitesi’ne bağlı gönüllü öğrencilerin hizmet verdiği Proje Atölyesi, 23-28 Nisan tarihleri arasında, “Genç Beyin, Genç Bakış, Genç Bilişim: Bilişim Zirvesi” isimli projeyi gerçekleştirecek. Türkiye Ulusal Ajansı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve Uludağ Üniversitesi tarafından desteklenen proje, hem yurtiçi hem de yurtdışında oynadığı aktif rolle, ülkemizin daha iyi yerlere gelmesini amaçlıyor.

Teknoloji ve bilişim dünyasına ülkemizin gençlerinin de adapte olmasını amaçlayan zirve kapsamında, sürekli tüketilen teknolojik ürün ve fikirlerle birlikte bu konuda üretici olabilmek için farkındalık konuları aktarılacak. Uzman kişilerin eğitim vereceği projeye Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin katılması amaçlanıyor. Dijital dünya, siber güvenlik gibi günümüz dünyasının önemli başlıklarına değinilecek zirve kapsamında öğrencilerin sonrasında da bu konulara yoğunlaşması sağlanacak.

Webtekno’nun da sponsor olduğu Bilişim Zirvesi’nde, Türkiye’nin pek çok üniversitesinden seçilecek genç beyinlere robotik, bilişim, girişimcilik, siber güvenlik, web tasarım ve trendler gibi konular anlatılacak.

Bursa Oruç Otel’de gerçekleştirilecek zirvede konaklama ve yemek ücretsiz olacak. Düzenlenen eğitim sonucunda bir sertifikaya da sahip olacak gençler, buraya tıklayarak katılım formunu doldurabilirler. Başvuru tarihinin 16 Nisan, yani bugün sonlanacağını belirtelim. Etkinlik, Uludağ Üniversitesi’nde okumayan tüm üniversite öğrencilerini kapsıyor. Eğer teknolojiye ilginiz varsa ve bu alanda bir şeyler yapmak istiyorsanız bu zirveyi kaçırmamanızı öneriyorum.