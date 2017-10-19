Apple'ın son dönemde çıkardığı telefonlarda FM Radyo desteği olduğunu iddia eden Ulusal Yayıncılar Birliği, Apple'ın FM Radyo desteğini eklemesi gerektiğini belirtti.

Apple ve günümüzün diğer popüler telefon üreticileri, gerek güvenlik gerekse de başka etkenlerden dolayı telefonlarında FM Radyo donanımını kullanmıyorlar. FM Radyo yongaları veya antenleri olmayan telefonlara tepki gösteren Ulusal Yayıncılar Birliği(NAB), bu telefonların zor zamanlarımızda bizi yarı yolda bırakacağını açıkladı.

NAB bir blog yazısında, iPhone 8’in zaten FM radyo desteği için bazı gerekli donanımlara sahip olduğunu söyledi. FM Radyo çekirdeğine sahip bir Broadcom çipi kullandığını gösteren NAB, bu telefonlara FM Radyo desteğinin gelmesini istiyor.

Apple’ın yaptığı açıklamaya göre ise maalesef böyle bir destek yok. iPhone 7 ve iPhone 8’lerde FM sinyallerini destekleyen FM radyo yongası veya anteni bulunmadığını söyleyen Apple, MacRumors’a konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

“Apple, özellikle kriz dönemlerinde kullanıcılarımızın güvenliği konusunda derinden ilgileniyor. Bunun için ürünlerimizde modern güvenlik çözümleri tasarladık. Kullanıcılar, acil servisleri kilit ekranı üzerinden arayabilirler. iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde FM radyo yongaları yok ve FM sinyallerine uyacak şekilde tasarlanmış antenler bulunmadığından bu ürünlerde FM alanını etkinleştirmek mümkün değil”

Apple ve NAB arasındaki anlaşmazlığın ardında bakış açıları yatıyor. Apple’a göre FM yongaları telefonu güvenlik konusunda çözümsüz bırakıyor. Zaten telefonlarda bu yonga olmadığı için isteseler de bir şey yapamıyorlar. NAB ise iPhone’daki donanımın FM’i destekleyebileceğini, yalnızca yazılım desteği gerektiğini belirtiyor.

NAB’ın telefonlarda FM radyo desteğinin olmasını savunmasının ardında çok mantıklı bir sebep yatıyor. Telefonlar, çekmediği alanlarda birer radyo olarak kullanabilirler ve bu sayede dış dünya hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Sonuçta kimse yanında radyoyla gezmiyor. Olası bir deprem durumunda yanımızda yüksek ihtimal bir telefon olacaktır. Son dönemde Amerika’da kıtasında meydana gelen kasırga ve deprem olaylarıyla bu tarz afet durumlarının önemi bir kez daha ön plana çıktı.