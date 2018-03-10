Google Haritalar Mario Gününü Yeni Bir Özellikle Kutluyor

Google Haritalar, Uluslararası Mario gününü kısa bir animasyonla kutluyor. Ayrıca Super Mario Run oyununu %50 indirime girdi.

Bugün, yaşı yeten birçok kişinin çocukluğunda farklı bir yere sahip olan Mario karakterinin günü. “Neden bugün Mario günü?” diye soracak olursanız, tamamen ufak bir yazım şeklinden kaynaklandığını söyleyebilirim. 10 Mart gününü baştaki üç harfle yazdığınızda ortaya MAR10 (MARİO) gibi bir yazım çıkıyor. Ünlü karakterin adını andıran yazım şekli nedeniyle de 10 Mart uluslararası Mario günü ilan edildi.

Daha önceki bir haberimizde de belirttiğimiz gibi birçok özel günü unutmayarak kutlamalarıyla bize hatırlatan Google, genellikle yaptığı gibi Mario resmini arama motoruna koymak yerine çok daha özel bir şey yaptı. Google, özel bir animasyon eklemek için telif haklarını elinde bulunduran Nintendo ile anlaşma sağladı. Daha sonra, 10 Mart tarihinde başlayarak 1 hafta boyunca Google Haritalarda Mario’nun neşeli animasyonunu sergilemeye başladı.

Google haritalardan sürüş moduna geçiş yaptığınız zaman, ok imleci Mario karakterine dönüşecek. Ancak güzel olan her şey gibi buda kısa bir süre sonra bitecek ve sizlere sürüş boyunca eşlik edemeyecek. Google Haritalara eklenen neşeli animasyon Android ve iOS cihazlar tarafından görüntülenebilecek.

Öte yandan 10 Mart ila 25 Mart tarihleri arasında Super Mario Run oyununun tam sürümünü indirimli fiyatına satın alabileceksiniz. Android ve iOS cihazlardan oynanan oyunu satın aldıktan sonra içerisindeki reklamlar kaldırılacak. Daha da önemlisi oyun içerisinde zaman ve seviye kısıtlamalarınında kaldırılarak daha zevkli bir hal alacak olması. Mario gününü kutlayan Nintendo, Super Mario Run oyununu Google Play ve App Store’da %50 indirime soktu.