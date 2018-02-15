Uluslar arası seyahatlerinizde yaşanan operatör sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlayan Google, Project Fi ile 170 ülkede hizmet vermeye başladı.

Hayatımıza arama motoru olarak giren Google, artık teknoloji ve internet devi haline geldi. Google, 2 yıl önce yayınladığı operatör hizmeti sunan Projetct Fi ile 170 ülkede kesintisiz hizmet vermeye başladı. Ülkemizdeki Avea, Türkcell ve Vodafone gibi firmalara benzer bir hizmet sunan Project Fi’nin bir çok üstünlüğü bulunuyor.

Project Fi kullanmaya başladıktan sonra yalnızca Google’a fatura ödüyorsunuz. Google tarafından anlaşma sağlanan ülkeleri gezerken telefon görüşmelerinizi internet bağlantısını kullanarak yapıyorsunuz. Bu hizmeti sunmak için Google, ülkelerdeki firmalardan gerekli bağlantıyı satın alıyor. Ayrıca Project Fi ülkemizde de hizmet vermekte. Buradaki linke tıklayarak öperatör hizmetinin desteklediği diğer ülkere de bakabilirsiniz.

Operatör servisinin ücretlendirmesiyse WiFi bulunmayan yerlerde dakikası 0.20 dolar yani 75 kuruş.Yüksek hızlı arama yapmak isterseniz de her 1 gblık veri kullanımı için 10 dolarlık (37 TL) bir ödeme yapıyorsunuz. Ayrıca Google tarafından sunulan kısa mesaj kullanımı tamamen ücretsiz. Bu ücretlendirmenin yalnızca Türkiye için geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var diğer ülkelerde farklı ücretlendirmeler mevcut.

Ülkemizdeki diğer operatörlerin sunduğu şartlar düşünüldüğünde oldukça pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ancak sık sık seyahat eden kişiler için daha uygun bir hizmet olabilir. Peki, siz Google Project Fi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.