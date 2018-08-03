Uluslararası Af Örgütü, İsrail Yapımı Siber Virüs Yakaladı

Dünya çapında 7 milyondan fazla üyesi bulunan insan hakları savunucusu Af Örgütü, İsrail hükümeti tarafından yapıldığı tespit edilen karmaşık bir yapıya sahip virüsle siber saldıraya uğradı. Örgütün bir çalışanın cep telefonuna bulaşan casus yazılım, diğerlerinden çok farklı.

Geçtiğimiz ay sonunda bağımsız bir Af Örgütü çalışanı, WhatsApp üzerinden şifreli bir mesaj aldı. Mesajdaki linke tıklayan temsilci, kötü amaçlı yazılım yükleyen bir internet sitesine yönlendirildi. Af Örgütü, çalışanının cihazına bulaşan yazılımın, “gelişmiş mobil casus yazılımlarını dağıtmak için” kullanılan bir çekirdek yazılım olduğunu açıkladı. Yani bu yazılımla bir noktadan başlayarak Af Örgütü ile ilgili bütün cihazlara sızılacaktı. Söz konusu yazılım telefon görüşmelerini, fotoğrafları, mesajları ve daha fazlasını yapımcısına aktarıyordu.

Uluslararası Af Örgütü Teknoloji ve İnsan Hakları Müdürü Joshua Franco, yazılımla bağlantılı olan İsrail hükümeti destekli NSO Group hakkında açıklamalarda bulundu. Franco, bu teknoloji şirketinin sadece İsrail hükümeti için çalışıp casus yazılımlar geliştirdiğinden bahsetti. Franco ve diğer Af Örgütü yetkilileri, bu yazılımların kasıtlı bir girişim olduğunu söylüyorlar.

Linkin bulunduğu mesaj, Arapça yazılmış bir metindi. Suudi Arabistan’ın Washington’da bulunan Suudi elçiliği yakınlarında düzenleneceği öne sürülen bir protesto eylemiyle ilgili bilgiler yer alıyordu. Suudi Arabistan’da gözaltına alınan kadın hakları aktivistlerinin serbest bırakılmasına ilişkin başlatılan kampanyadan 1 hafta sonra gönderilmişti:

“Washington'daki Suudi elçiliği önünde Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan kardeşim için lütfen protesto eylemine katılabilir misiniz? Ağabeyim Ramazan ayında gözaltına alındı ​​ve burada burs alıyorum, lütfen beni bu konuyla ilişkilendirmeyin. (Link burada) Protesto bir saat içerisinde başlayacak. Desteğinize ihtiyacımız var, lütfen.”

Af Örgütü, benzer bir mesajın Suudi Arabistanlı bir temsilcilerine de gönderildiğini fark etti. Uluslararası Af Örgütü'nün sert iddialarına yanıt veren İsrail şirketi NSO Group, "yalnızca suç ve terörizmin soruşturulması ve önlenmesi adına kullanılan siber teknoloji" geliştirdiğini açıkladı. Bu tanımda sorun yokmuş gibi görünse de, Af Örgütü’nün eylemlerini “suç ve terör” kapsamında tanıyan bir şirketten de söz ediyor olabiliriz.

Söz konusu casus yazılımın adı ise Pegasus. 2015 yılında İtalyan bir yazılım şirketi Hacking Team tarafından geliştirilen bu yazılım, cihazlarda herhangi bir iz bırakmadan işini hallediyor. Son yıllarda aktivist eylemlerine ilişkin pek çok siber saldırı olayında Pegasus yazılımına dair kanıtlar ele geçirildi.

İsrail ya da farklı odakların, Af Örgütü ya da farklı grup ve kurumların içerisinde dijital yollarla sızmaya çalıştığına dair bir kanıt daha böylece ortaya çıkmış oldu.