Siirt’te Uluslararası El-Cezeri İnovasyon Günleri kapsamında ikincisi düzenlenecek olan inovasyon etkinliği bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik-elektronik, mekatronik ve makine mühendisliği ve diğer ilgili bölümlerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve öğretim elemanlarına, aynı zamanda sektöre ilgi duyan herkese açık olarak gerçekleşecek.

2016'da Siirt Üniversitesinde ilki gerçekleşen Uluslararası El-Cezeri İnovasyon Günleri, dünyanın birçok yerinde robotik, sibernetik, yapay zekâ vb. alanlarında çalışan ve ilgi duyan herkesi bir araya getirerek hem sosyal hem de akademik anlamda bilgi alışverişi sağlamak amacıyla Siirt Üniversitesi El-Cezeri laboratuvarında çalışan öğretim elemanlarının düzenlediği bir etkinliktir.

"Gömülü Sistemler ve Robotik", "Yapay Zekâ Uygulamaları", "Mobil Uygulamalar ve Oyun Teknolojisi", "Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları" şeklinde dört ana tema belirlenen etkinlikte ayrıca bu sene ilk defa "Çizgi İzleyen Robot" (araba) müsabakası da yapılacak.

Tahmini katılımcı sayısı 2000-3000 olacak olan etkinlik, 10 Mayıs 2017 tarihinde Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kezer Yerleşkesi

C-Blok'ta gerçekleşecek. Etkinliğe son başvuru tarihi ise, 21 Nisan 2017!

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu El-Cezeri İnovasyon Günleri'ne tüm takipçilerimiz davetlidir. Daha detaylı bilgi ve katılımcı olmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.