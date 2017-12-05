ISS Mürettebatı 'Uzay Pizzası' Yapıp Yedi!

İnsan yapımı en büyük yaşanabilir uydu olan ISS, yer yüzünden 400 kilometre ötede bulunuyor. İçindeki mürettebatıyla birlikte Dünya çevresinde günde 12 tur dönebiliyor. Haliyle yemek yemek değil yemek yapmak bile zor. Pizza hariç!

Eğer bir gün astronot olursanız, yapmanız gerek şeyler basit: Son derece karmaşık uzay araştırmalarında bilimsel rol üstlenmek, boş zamanlarınızda Dünya’daki insanları eğlendirmek. Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi, son zamanlarda dünyanın dört bir yanından gelen sayısız talebe yanıt vermeye çalışıyor.

Uzay pizzası üzerine gelen öneriler artınca astronotlar işi gücü bırakıp kozmik pizza hazırlamaya başladılar. Bu anları görüntüleye alan ekip, teorik olarak dünyalılara uzay pizzası tarifi vermiş oldu.

Aklınızda hala soru varsa kendilerinin paylaştığı şu videoya göz atın:

"@space_station'a Pizza teslimatı! Expedition 53 görevinin mürettebatı, düzenledikleri film gecesi için lezzetli pizzalar hazırladılar. Kimin porsiyonları daha lezzetli görünüyor?"

Yer çekimsiz ortamda kameranın önünde süzülen üç sucuklu pizzayı gördünüz mü? Ekipte yer alan astronotlardan Randy Bresnik’in kişisel hesabından paylaşılan görüntüler, uzun uğraşlar sonucunda çekilmiş.

Hazırlanan hamurlar ve üzerindeki malzemelerle folyolara sarılan pizzaların ısıtılması gerektiğinden, uzay şartlarında mikro dalga fırın arayışına girmek hata olacaktır. Zira bu tarz ev aletleri, ISS için çok tehlikeli olabilir. Fakat NASA bu işi en başından beri planlamış olacak ki, görüldüğü üzere ısıtma sorunu ortadan kaldırılmış.

Bir diğer dikkat çekici detay ise böyle bir ortamda pizzanın nasıl kesildiği. Birisi de demiyor ki "Onu Dünya üzerinde dürüm yapıp yiyenler var” diye... Görevliler uzayda bile usulüne uygun davranarak pizzayı kesmek istiyorlar. Dairesel bıçak ya da normal bıçak kullanılamayacağından, gene uzay ajansının hazırladığı özel bir kesim aleti kullanılıyor.

Ne diyelim, afiyet olsun :)