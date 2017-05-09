Uzaydan Doğa Harikası Olaylara Hızlı Bir Bakış Atın!

Yeryüzünde göz kamaştıran güzelliklerin uzaydan nasıl göründüğünü merak edenler için NASA, oldukça etkileyici bir video yayımladı.

Yıldırım fırtınaları ve Kuzey Işıkları he zaman en sevilen doğal fenomenlerin başında gelirler. Yeryüzünden onlara ilişkin yakalanmış sayısız fotoğrafçılık eseri her seferinde gözleri kamaştırır. Hatta Kuzey Işıkları’nın göründüğü yerler turistik bölgelerdir ve buralar ciddi ziyaretçi rakamlarına ulaşırlar.

Peki aynı olayları uzaydan seyretsek? Uzaydaki uydularımızdan gezegenimize dair gelen görüntülerin bambaşka bir boyuta kavuştuğu video, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Nikon markalı kameralar tarafından kayda alındı. NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan son bir kaç yıldır yayımlanan görüntüleri Smugmug Films ekibi, 1 haftalık bir çalışma süreciyle muhteşem bir esere dönüştürdü.

Filmin saniyede yaklaşık 30 kareden oluştuğunu ve inanılmaz yeryüzü karelerini bize sunduğunu belirtelim. Gece görünen şehir ışıklarından, yıldırım bulutlarındaki fırtınalara kadar atmosferimize dair her şeyi görmek mümkün.

Bu görüntülerin yakalandığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun, Dünya etrafında bir tur atması için gereken zaman 90 dakikadan ibaret. Videoda tüm bu yolcuğu göreceksiniz:

Nikon kameralarının 1971’den beri NASA görevlerinde kullanıldığını ve videodaki görüntülerin bu çalışma için özellikle kaydedildiğini belirtelim.