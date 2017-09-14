Uzaydaki Deneyde “Şekil Değiştiren” Bakteriler Oluştu!

Uzaydaki en büyük insan yapısı olan Uluslararası Uzay İstasyonu, akıl almaz deneylere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bir ilaç deneyi, bakterilerin kendilerini korumak için şekil değiştirdiklerini ortaya çıkardı. İlginç olan uzay ortamındaki bakterilerin, dünyadaki eşlerine oranla çok daha güçlü olmaları.

Astronotların uzay şartlarında enfeksiyon kapma ihtimallerine karşı kullandıkları ilaçlar vardır. Bu ilaçlar, radyasyon seviyesi çok yüksek olan ve bir insanın fiziksel olarak uzun üre durmasının mümkün olmadığı uzayda astronotları korurlar. Gittikçe düşen vücut dirençlerini ayakta tutabilmek için sürekli spor yapan ve oldukça sağlıklı gıdalarla beslenen istasyon görevlileri, takviye ilaçlar sayesinde görev sürelerini uzatabiliyorlar.

İşte bu ilaçların enfeksiyonlardan sorumlu olan bakteriler üzerinde test edildiği bir deneyde hiç beklenmeyen bir olaya tanıklık edildi. Bakteriler, söz konusu antibiyotiklere karşı durabilmek için şekil değiştiriyorlardı.

Bakterilerin sıfıra yakın yer çekimi ortamlarındaki beklenmedik davranışları, astronotlar için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Dünya üzerinde yapılan benzer bir deneye oranla sayılarında 13 kat artış yaşanan bakterilerin uzay ortamında daha güçlü olmaları korkutuyor.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Luis Zea, "Bakterilerin uzayda farklı davrandığını biliyorduk ve onları öldürmek için yüksek konsantrasyonda antibiyotik kullanılıyorduk. Ancak bu deneyde değişen fiziksel görünümlerini sistematik bir şekilde analiz ettik.”

Peki bakteriler uzayda neden daha güçlü oluyorlar?

Dr. Zea bu durumu bakterilerin çevrelerinden yaptıkları madde alışverişine bağlıyor. Söz konusu öldürücü ilaçların bakterilerin çeperlerinden geçebilmesi için yer çekimsel alan şart. Aksi takdirde azalan yüzey temasından dolayı ilaç molekülleri ve çeper arasındaki etkileşim düşüyor. Aynı zamanda uzay ortamında hücrelerin çeperlerinin ya da zararının yoğunlaşarak güçlendiği biliniyor.

Çalışmanın yazarları, bakteriyel enfeksiyon kapan astronotlara nasıl yapdımcı olacaklarını araştırmaya başladılar. Ancak uzay ortamında daha güçlü olan bakteriler akıllara önemli bir soruyu daha getiriyor: Dünya dışında yaşam gerçekten mümkün mü?

Bu konuda Mars yüzeyinde keşfedilen ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na getirilen tek bir bakteriyi ve astronotların onunla olan ölümcül mücadelesini işeyen Life filmini izlemenizi öneriyorum. Zira Mars dışında hikayenin başlangıcı birebir aynı gözüküyor, yazımızı filmin fragmanıyla bitirelim: