Uma Thurman Kill Bill filminin çekimlerinde Harvey Weinstein ve Quentin Tarantino tarafından tacize uğradığını ve hatta neredeyse Tarantino yüzünden filmde gerçekten ölüm tehlikesi geçirdiğini açıkladı.

Hollywood'daki taciz skandallarının ortaya çıkışı 2017'de dünyaca en büyük yankı uyandıran olaylardan biriydi. Ünlü ve ödüllü prodüktör Harvey Weinstein'ın onlarca Hollywood aktrisine taciz ettiği ortaya çıktıktan sonra bir çok oyuncu da konu hakkında itiraflar yapmış ve resmen Hollywood'da sayıp sevdiğimiz bir çok oyuncunun tacizci olduğunu öğrenmemizle şok olmuştuk.

Kill Bill filmlerinden hatırlayacağınız Uma Thurman ise, herkesin tacize uğradığını itiraf ettiğinde yaşadığı olaya ilişkin kızgınlığı geçince kendisinin de itiraf edecek bir şeyleri olduğunu söylemişti. Thurman sessizliğini bozdu ve bir başka isim daha tacizci ünlüler arasına daha katıldı. Öncelikle Thurman, Kill Bill'in prodüktörünün zaten Weinstein olduğunu, bu yüzden filmlerin hem çekimleri sırasında hem de daha oyuncu seçimi sırasında Weinstein tarafından tacize uğradığını söyledi.

O günlerle ilgili Thurman'ın New York Times'a verdiği demeçler şöyle: "Ben bir çok genç kızın odasına tek başına yürüyebilme sebebiyim. Yani benim bunu yapma şeklim. Quentin, kadın gücünü anlatan bir filme prodüktör olarak Weinstein'ı atadı. Bu yüzden bir sürü koyun kesimhaneye doğru yürüdü, çünkü bu tip bir filmi çeken insanların kendilerine yasa dışı bir şey yapacaklarını düşünmediler. Ancak yaptılar"

Bize oldukça karmaşık gelebilecek bu demeçte Thurman aslında kısaca, olayın suçlusu olarak kendini ve ünlü yönetmen Quentin Tarantino'yu görüyor. Özellikle de Weinstein prodüktörlük yaptığı filmlerde de, yıllarca kadının ne kadar güçlü olduğunu konu edinen filmler çekmiş biri. Bunca yıldır tacizciliğine rağmen bir dokunulamama sebebi de Thurman'a göre tam olarak bu.

Ancak Thurman tabii ki durmuyor ve itiraflarının Quentin Tarantino kısmına geçiyor. Aktris Tarantino'nun tüm feminist tavrına rağmen, filmin yönetmeni olmasından yararlanarak Thurman'a bi takım zalimlikler ettiğini de iddia etti. Thurman filmde araba kullanırken kaza geçirdiği bir sahnede, filmdeki tüm mühendislerin uyarılarına rağmen Tarantino'nun sahneyi zorla çektirdiğini de iddia etti. Bunun sonucunda çok ciddi bir kaza geçiren Thurman neredeyse o sahneden dolayı ölümün eşiğine geldiğini de ifade etti.

Ayrıca Tarantino'nun kendisine tükürdüğü veya boğazladığı sahneleri çekmekten, sadistik bir keyif aldığını da belirten Thurman, bu sahnelerin bilerek birden fazla çekildiğini de savundu. Weinstein tarafından tacize uğramasının kendisini psikolojik olarak etkilese de en azından öldürmediğini söyleyen Thurman, Tarantino hakkında: "Kaza ucuz bir sahnenin eseriydi. Ancak bundan öncesinde de, bu filmin çekimlerinde ölümle birden çok kez burun buruna gelmiştim. Her zaman Quentin ile yaptığımız işlerde daha büyük bir amaç için çalıştığımızı düşündüğümüz için bana yaptıklarını yapmasına izin verdim. Ama en azından bu konuda söyleyeceklerim var" dedi.

Hem çekim sırasında Uma Thurman'ın geçirdiği kazayı hem de röportajın tamamını buradan inceleyebilirsiniz. Uzun bir süreden sonra sessizliğini Weinstein ve Tarantino için bozan Thurman'ın açıklamalarından sonra, zaten soruşturması süren Weinstein'a ne olacağı belli olsa da, Tarantino ilk kez suçlanan isimlerden. Siz ne düşünüyorsunuz? Tarantino'ya da benzer bir sinema boykotu gelir mi?