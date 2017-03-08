Sektörün amiral gemileri tarafından ezilen markaların, aslında böylesine kötü muameleyi hak etmediklerinin ispatı UMIDIGI Z Pro'yu tanıyoruz.

MWC 2017’de duyurulan ya da ayrıntıları netleşen amiral gemilerin gölgesinde kalan birçok marka bulunuyor. Çok satanın ve aynı zamanda satış sonrası hizmetin kaliteli olduğu markalar elbette tüm sektörde tekelini sürdürmeye devam ediyor. Ancak ne kadar az gözükseler de öyle cihazlar var ki; satış sonrası hizmetini düşünmezsek, bu güçlü cihaz ve markalara donanımlarıyla alternatif olabilir.

Bu haberde UMUDIGI markasının en çok 13 MP’lik çift arka kamerayla göze çarpan Z Pro modelini biraz daha yakından inceleyelim. Firmanın iyi kameralı akıllı telefonlara yönelik takıntısı yeni modeliyle devam ediyor.

Cihazla fotoğraf çektiğinizde hem istediğiniz görüntüyü kaydediyor hem de fotoğraf ile beraber 1,5 saniyelik bir video kaydı yapıyor. Firma, bu özelliği açısından iPhone’nun çok sevilen canlı fotoğraf özelliğine bir alternatif sunmuş. Telefon ekranına basılı tuttuğunuz anda hareket eden o meşhur özelliğin nasıl çalıştığına dair yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

UMIDIGI Z Pro’nun bir alternatif olmasını sağlayan diğer özellikleri ise şöyle:

5.5 inç Full HD Ekran

4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama

10 Çekirdekli Helio X27 işlemci

256 GB’a kadar microSD kart desteği

3.780 mAh batarya

Cihazın özelliklerini görünce elbette fiyatı merak ediyoruz. An itibariyle 300$ etiket koyan firma bir de açılış için kampanya yapmış. Şuradaki bağlantıdan firmanın kendi sitesine ulaşıp cihazı 50 dolar indirimle alabilirsiniz.