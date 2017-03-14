Ümmiye Koçak’tan Cristiano Ronaldo’lu Türk Telekom Reklamı!

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, “Ronaldo’ya Hız Lazım” temalı reklamın ardından şimdi de Ümmiye Koçak ile beraber “Sen Yeter Ki Hayal Et” reklamını çekti.

4.5G’ye geçiş sürecinde tüm operatörlerin odak noktası olan hız konusunda Türk Telekom o dönemde “Ronaldo’ya Hız Lazım” temasıyla dünyanın en büyük ve en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldolu reklam filmi çekmişti. Aradan geçen zamandan sonra yine Ronaldo’yu kamera karşısına geçiren Türk Telekom, bu sefer yönetmen koltuğuna da Ümmiye Koçak’ı geçirdi.

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu, yönetmeni, oyun yazarı, oyuncusu ve Ana Ocağı yarışma programının eğitmen annesi olan Ümmiye Koçak ise 1957 yılında Adana’da Çelemli Köyü’nde 10 çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğmuş, ilk hikayesini 13 yaşında yazan, yurt içinde birçok tiyatro ödülü almış, yurt dışında da bazı ödülleri bulunan Türkiye’nin son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösteriliyor.

Güzel ülkemizde kötü bir anlam ifade eden “köylü” kelimesinin ne denli yanlış kullanıldığını köy ortamında yazdığı oyunlar, hikayeler ve başarıları ile kanıtlayan Ümmiye Koçak’ın Cristiano Ronaldo ile reklam çekme hayali ise Türk Telekom ile gerçekleşmiş oldu.

Reklam filminde Ümmiye Koçak’a gelen bölüme kadar bizzat Koçak’ın çektiği reklam filmi, bugünden itibaren televizyonlarda gösterilecek;