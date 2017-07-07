Umutlar Çöpe: Mars Yüzeyi Yaşam İçin Fazlasıyla Zehirli!

Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin olası yaşam ihtimalleri için fazlasıyla toksik bileşen barındırdığını ortaya koyuyor.

İnsanlığın en büyük merak konularından birisi, Mars ve muhtemel yaşam ihtimalleridir. Yapılan araştırmalar, gelişen uzay teknolojileriyle çeşitleniyor ve daha kesin sonuçlara kavuşmamızı sağlıyorlar. Evet, Mars’ta henüz yaşam bulamadık, ancak bu ihtimale inanan bilim insanlarının sayısı azımsanacak kadar değil.

Kızıl Gezegen’in yüzeyindeki toprak ve atmosferindeki organik moleküllerin aslında bizden çok uzun zaman önce yaşamış olma ihtimalleri gizemini koruyor. Haliyle araştırmacılar, antik bir yaşamın izlerini bulmak için canla başla çalışıyorlar. Bununla birlikte son deneyler, araştırmacıların ve dolayısı ile insanlığın büyük umudunu çöpe göndermiş olabilirler. Bilim insanları, Mars toprağı içindeki bileşenleri daha yakından incelediler ve bu bileşenleri ultraviyole ışınlarla birleştirince fazlasıyla zehirli olduklarını keşfettiler.

Araştırmacılar, peklorat adı verilen kimyasal bir kökün -bir çeşit asidik tuz- gezegendeki yaşam ihtimalini arttıracağını savunuyorlardı. Maddenin, tıpta tiroid bezleri tedavisinde, amonyum peklorat türünün ise roket yakıtlarında kullanıldığı biliniyor. Bir grup araştırmacı, Mars'taki perkloratların yaşam bulma ihtimalini artıracağını savunuyordu. Perkloratlar, suyun donma noktasını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda bakterilerin ömürlerini uzatan bir enerji kaynağı da olabiliyor.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan bulgulara göre, bilim insanları çeşitli bakterileri alıp Mars yüzeyinden toplanan pekloratlar ile karıştırdılar ve daha sonra Mars'ta olduğu gibi yoğun UV ışınlarına maruz bıraktılar. Sonuçlar kesinleşti: Bakteriler, perkloratların bu şartlar altındaki halleriyle karşılaştıklarında iki kat daha hızlı öldüler. Mars topraklarında bulunan diğer bileşenlere, demir oksit ve hidrojen peroksit eklenmesinden sonra sonuçlar daha kötüleşti: Bakteriler bu kez 11 kat daha hızlı öldüler.

Makale, "Mars yüzeyindeki en az üç bileşen yüzey fotokimyası ile harekete geçince, ortamı düşünülenden daha yaşınalamaz hale getiriyorlar.” açıklamasıyla tartışmalara son noktayı koydu.

Yine de bazı bilim insanlarına göre bu keşif için tersi bir ihtimal mevcut. Gelinen noktada Mars yüzeyinde ve yeraltında yaşam bulmamız pek olası değilken, Dünya bazlı bakterilerin Kızıl Gezegen yüzeyinde uzun süre yaşamaları imkansız gibi gözüküyor.