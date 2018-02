'Uncharted' ve 'The Last Of Us' Filmlerinin Akibeti Ne Durumda?

Sony'nin sinema perdesine aktaracağını bildiğimiz bu iki serinin son durumu ne? Filmler yakın zamanda karşımıza çıkacak mı?

Sony'nin onlarca yıldır kendi platformlarına özgü oyunlarda 'şaheser' niteliğinde oyunlar çıkardığını kimse inkar edemez sanırım. God Of War serisi, Quantic Dream oyunları, ICO ve Shadow Of The Collososus... Bunlar aklıma gelen onlarca örnekten sadece birkaçı.

Özet olarak PSN Store'da 'Only on Playstation' etiketli bir oyunun kötü olma ihtimali çok ama çok düşük. İşte Sony'nin efsane serilerinin en efsanelerinden olan, Naughty Dog gibi adeta ustalık mertebesine ermiş bir geliştiricinin elinden çıkan iki oyun; Uncharted ve The Last of Us'ın sinemaya uyarlanacağını uzunca süredir biliyorduk. Burada tek korkulan ise Sony'nin God Of War'ın sinemaya uyarlanacağını söylemesinin üzerinden neredeyse 10 sene geçmiş olmasına rağmen adeta sırra kadem basmış olması.

Ancak meraka mahal yok diyebiliriz. Naughty Dog'un yaratıcı yönetmeni Neil Druckmann'ın yaptığı açıklamalara göre iki film de şu an için halen masada. Druckmann, Naughty Dog'un yönetmen Shawn Levy ile 'bir takım' görüşmeler yaptığını ve filmle ilgili düşündülerinin ve bulundukları noktaların benzeştiğini belirtmiş. Bununla birlikte uyarlamalar ile ilgili hislerinin de seneler geçktikçe evrimleştiğini belirtmiş.

Spider-Man'de oynayan Tom Holland'ın Nathan Drake'in gençliğini oynayacağı kesinleşmiş ve Uncharted serisinin herhangi bir oyununu doğrudan konu alınmayarak uyarlanacağı belirtilmişti. Henüz The Last of Us hakkında net bilgiler olmasa da Naughty Dog ve Sony ortaklığında bir gün karşımıza iki serinin de harika filmleri çıkacağına adım gibi eminim. Siz ne düşünüyorsunuz? İki filmi de bir gün perdede görebilecek miyiz?