Son dönemlerde, Mavi Balina oyunu özellikle de oyunun kurucuları hapiste olmasına rağmen hala oynatılmaya devam edildiği için epeyce gündemde. UNICEF bunun için çocuklarınızı "Mavi Balina" oyunundan nasıl koruyabileceğinize dair 11 Maddelik bir yazı yayınladı.

"Mavi Balina" ya da "Blue Whale" adlı özellikle de gençleri intihara sürükleyen internet oyunuyla ilgili bir sürü haber çıktı. Ancak neredeyse 2 yıla yakındır oynatılmaya devam eden oyunun kurucuları Rusya'da hapse girmiş olsalar bile, maalesef oyunla bağlantılı ölüm haberleri hala gelmeye devam ediyor. Buna karşın olarak ise resmi otoriteler ne tamamiyle bu oyunun devam etmesini durduracak önlemler alabiliyor ne de uzmanlar bu oyunla ilgili halka bilgi veriyorlardı.

UNICEF ise bu konuda uluslararası anlamda ilk adım atan otoritelerden biri oldu. Çocukları Mavi Balina oyunundan uzak tutmak için neler yapmamız gerektiğini öneriler halinde yazan UNICEF bu konuda toplam 11 maddelik bir liste hazırladı. Bu maddeler ise sırayla şöyle:

Bir konu hakkında doğru bilgi sahibi olmak çok önemli. Basında çıkan haberlerde bu oyunun son zamanlardaki intihar vakalarıyla ilişkili olup olmadığı kanıtlarıyla açıkça belirtilmiyor. Çocuğunuz muhtemelen Mavi Balina oyununu basının bu konuyu yoğun bir şekilde işlemesi nedeniyle biliyordur. Yine de, bu konu hakkındaki belirsizlik nedeniyle, çocukları bilgilendirmek ve herhangi bir talihsiz olaydan kaçınmak için onlarla etkileşimde kalmak gerek. Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olun. Çocuğunuzun internete erişiminin aileyle paylaşılan ortak alandaki bir bilgisayar üzerinden olmasını sağlayın. Çocuğuınuzla daha sık konuşun. İnternet dünyasını birlikte keşfedin ve internet üzerinden uygun davranışların sergilendiği aktivitelerde birlikte yer alın. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik aletlerde ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun. Ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuğunuza rol modeli olun. Kendiniz de internet aracılığıyla yaptığınız aktivitelerin farkında olun. Diğer ebeveynlerle konuşun, endişeleriniz varsa paylaşın ve çocuklarınıza yardımcı olabilmek için en iyi yöntemi birlikte bulmaya çalışın. İnternette yayılan yeni akımlar hakkında bilgi sahibi olun. Çocuğunuz davranışlarını yakından gözlemleyin. Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma, çalışma isteksizliği ve notlarda düşüş gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. Eğer bu tür değişimler farkederseniz, internet üzerindeki faaliyetlerini yakından izleyin, okul yetkilileriyle konuşun ya da bir psikoloğa danışın. Eğer çocuğunuzun Mavi Balina oyununu oynadığını fark ederseniz, hemen bütün elektronik aletlerden internete erişimini kesin. Yaşadığınız yerdeki polis yetkililerine haber verin ve bir sonraki önlemleri almak için onların tavsiyelerine başvurun.

İnternet genel itibariyle belirli bir yaşın altındaki çocuklar için oldukça tehlikeli bir yer ve maalesef "Mavi Balina" oyunu tek tehdit değil. Aslında UNICEF'in yayınladığı 11 maddelik listeyi sadece Mavi Balina tehditi geçene kadar değil her zaman uygulamanızı biz ekip olarak tavsiye ediyoruz. Çünkü artık çağımızda doğan gençliğin çoğu bu teknolojiye ulaşmıyor, bu teknoloji ile birlikte doğuyor. Bizim üzerimize düşen ise onları bu tehditten olabildiğince korumak ve bilgilendirmek.